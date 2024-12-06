Câmara de Colatina: projeto foi aprovado por 11 dos 15 vereadores presentes em plenário Crédito: Arquivo AG

Os vereadores de Colatina , no Noroeste do Estado, aprovaram um projeto de lei que reajusta o salário do prefeito em 70% e do vice em 141%. A medida passa a valer em 2025. O impacto financeiro da iniciativa não é informado na matéria aprovada durante sessão extraordinária realizada na segunda-feira (2).

Conforme boletim de votação disponibilizado no portal da Casa de Leis, o projeto foi aprovado por 11 dos 15 parlamentares presentes em plenário. Os vereadores Angelo Stelzer Neto (PSD) e Augusto Lievore (PV) foram contra a proposta. O vereador Olmir Fernando de Araújo (PRD) não votou. O presidente da Câmara, nesse caso, não vota.

Votaram a favor do aumento:

Adinilcio Pintos da Silva (Republicanos);

Claudinei Costa Santos (PSB);

Dario Rudio Junior (MDB);

Eliesio Braz Bolzani (MDB);

Geferson Israel Alves (MDB);

Jolimar Barbosa da Silva (Podemos);

João Marcos Cunha Filho (PSD);

Sergio da Motta (Podemos);

Kecia Nascimento (PSD);

Marlúcio Pedro do Nascimento (PRD);

Wanderson Rodrigues (PP).

O projeto fixou em R$ 19.200,00 o salário do chefe do Executivo municipal. Atualmente, o pagamento é de R$ 11.253,82. O percentual de reajuste foi de 70,6%. Os vencimentos do vice-prefeito, por sua vez, mais do que dobraram. Saltaram de R$ 6.095,67 para R$ 14.700,00, representando aumento de 141%.

Já foi encaminhado à Prefeitura de Colatina ofício informando a aprovação do projeto que eleva o salário do prefeito e do vice. O atual mandatário da cidade, Guerino Balestrassi (MDB), que tentava a reeleição, mas foi derrotado pelo ex-deputado Renzo Vasconcelos (PSD), ainda não decidiu sobre sanção ou veto à proposta.

Your browser does not support the audio element. Prefeito de Colatina tem aumento de 70% e salário de vice mais que dobra -

Aprovação com base em amparo legal