Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Reajuste salarial

Prefeito de Colatina tem aumento de 70% e salário de vice mais que dobra

Previsto para passar a valer a partir do ano que vem, aumento aprovado pela Câmara de Vereadores ainda aguarda sanção ou veto do chefe do Executivo municipal

Publicado em 06 de Dezembro de 2024 às 19:00

Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

06 dez 2024 às 19:00
Os projetos de aumentos foram apreciados e votados na sessão desta segunda-feira (18), na Câmara de Colatina
Câmara de Colatina: projeto foi aprovado por 11 dos 15 vereadores presentes em plenário Crédito: Arquivo AG
Os vereadores de Colatina, no Noroeste do Estado, aprovaram um projeto de lei que reajusta o salário do prefeito em 70% e do vice em 141%. A medida passa a valer em 2025. O impacto financeiro da iniciativa não é informado na matéria aprovada durante sessão extraordinária realizada na segunda-feira (2).
Conforme boletim de votação disponibilizado no portal da Casa de Leis, o projeto foi aprovado por 11 dos 15 parlamentares presentes em plenário. Os vereadores Angelo Stelzer Neto (PSD) e Augusto Lievore (PV) foram contra a proposta. O vereador Olmir  Fernando de Araújo (PRD) não votou. O presidente da Câmara, nesse caso, não vota.
Votaram a favor do aumento:
  • Adinilcio Pintos da  Silva (Republicanos);
  • Claudinei Costa Santos (PSB);
  • Dario Rudio Junior (MDB);
  • Eliesio Braz Bolzani (MDB);
  • Geferson Israel Alves (MDB);
  • Jolimar Barbosa da Silva (Podemos);
  • João Marcos Cunha Filho (PSD);
  • Sergio da Motta (Podemos);
  • Kecia Nascimento (PSD);
  • Marlúcio Pedro do Nascimento (PRD);
  • Wanderson Rodrigues (PP).
O projeto fixou em R$ 19.200,00 o salário do chefe do Executivo municipal. Atualmente, o pagamento é de R$ 11.253,82. O percentual de reajuste foi de 70,6%. Os vencimentos do vice-prefeito, por sua vez, mais do que dobraram. Saltaram de R$ 6.095,67 para R$ 14.700,00, representando aumento de 141%.
Já foi encaminhado à Prefeitura de Colatina ofício informando a aprovação do projeto que eleva o salário do prefeito e do vice. O atual mandatário da cidade, Guerino Balestrassi (MDB), que tentava a reeleição, mas foi derrotado pelo ex-deputado Renzo Vasconcelos (PSD), ainda não decidiu sobre sanção ou veto à proposta.
Prefeito de Colatina tem aumento de 70% e salário de vice mais que dobra -

Aprovação com base em amparo legal

Na justificativa do projeto que aumenta o salário do prefeito e do vice em Colatina, a Mesa Diretora da Câmara de Vereadores, autora da proposta, alega estar cumprindo o que determina a Constituição Federal, que dá ao Legislativo a prerrogativa de deliberar sobre os vencimentos do prefeito, do vice e do secretariado do Poder Executivo.

LEIA MAIS:

Arnaldinho veta aumento no salário do prefeito, vice e secretários de Vila Velha

Prefeito, vice e secretários de Vila Velha têm aumento que quase dobra salário

Serra aprova aumento de até 41% no salário de prefeito, vice e secretários

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Colatina espírito santo Salário Câmara de Vereadores Prefeitura de Colatina Região Noroeste do ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Frango de padaria: 6 receitas especiais para o almoço de domingo
Imagem de destaque
Ex-jogador do Estrela do Norte morre aos 28 anos em Cachoeiro
Imagem de destaque
3 simpatias infalíveis para destravar a vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados