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Na Câmara Municipal

Serra aprova aumento de até 41% no salário de prefeito, vice e secretários

Reajuste aprovado pelos vereadores do município começa a valer a partir do próximo ano. O placar de votação totalizou 17 votos favoráveis à medida

Publicado em 02 de Dezembro de 2024 às 19:04

Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

02 dez 2024 às 19:04
Painel de votação da Câmara da Serra: vereadores aprovam aumento de salário no Executivo
Painel de votação da Câmara da Serra: vereadores aprovam aumento de salário no Executivo Crédito: Reprodução
Os vereadores da Câmara da Serra aprovaram, na sessão desta segunda-feira (02), um projeto de lei que aumenta o salário do prefeito, do vice e dos secretários da cidade a partir de 2025. Dos 23 parlamentares que compõem o Legislativo Municipal, 17 se manifestaram a favor do reajuste. Não houve registro de votos contrários nem abstenções, conforme indicação do painel de votação. 
O aumento nos vencimentos do chefe do Executivo municipal foi de 39,6%, passando dos atuais R$ 15.752,45 para R$ 22 mil. Enquanto isso, o salário do vice-prefeito na Serra salta de R$ 12.601,96 para R$ 17,5 mil, um reajuste de 38, 8%.
Os secretários, por sua vez, terão um incremento de 41% na folha de pagamento. Hoje, um secretário da Serra tem remuneração de R$ 13.826,83. Em 2025, o montante alcançará os R$ 19,5 mil. O projeto aprovado nesta segunda-feira não apresenta o impacto financeiro da medida aos cofres públicos. 
No texto do projeto aprovado pela Câmara de Vereadores da Serra ressalta-se que o reajuste acontece por meio de parcela única, ficando vedado o acréscimo de gratificações, adicionais, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória. Para valer no ano que vem, a proposta ainda precisa ser sancionada pelo Executivo. 
Serra aprova aumento de até 41% no salário de prefeito, vice e secretários

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