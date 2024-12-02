Assembleia aprova abono para servidores públicos do ES; veja valores

O plenário da Assembleia Legislativa do Espírito Santo aprovou nesta segunda-feira (2) os projetos de lei que concedem abonos de R$ 1 mil para servidores do governo do Estado, do Tribunal de Contas, do Ministério Público, da Defensoria Pública, do Poder Judiciário e do próprio Legislativo. Já para servidores vinculados à Secretaria de Estado da Educação (Sedu), o valor aprovado é de R$ 3,8 mil.

Os pagamentos serão feitos em parcela única, na folha de pagamento do mês de dezembro. Após um requerimento de urgência para a tramitação, os textos foram incluídos na ordem do dia em uma sessão extraordinária e aprovados sem discussão, graças a acordos prévios dos deputados estaduais.

No caso dos profissionais da Sedu, o abono diferenciado contempla os 23.010 profissionais em atividade, que recebem pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).

Nas demais instituições públicas, o abono é dado aos servidores efetivos, comissionados, inativos e pensionistas, sem incidência de descontos, totalizando 73.450 servidores.