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Fim de ano

Servidores da Ales também poderão ganhar abono salarial de R$ 1 mil

O valor é o mesmo anunciado pelo governador do Espírito Santo nesta segunda-feira (25); projetos que tratam sobre verba extra deverão ser votados nos próximos dias

Publicado em 25 de Novembro de 2024 às 17:35

Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

25 nov 2024 às 17:35
Assembleia Legislativa
Trabalhadores da Assembleia Legislativa também deverão ter acréscimo de R$ 1 mil no contracheque de dezembro Crédito: Ricardo Medeiros
Os servidores da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) podem receber abono salarial com valor semelhante ao anunciado pelo governo do Estado nesta segunda-feira (25). Com isso, os trabalhadores do Legislativo também deverão ter um acréscimo de R$ 1 mil no contracheque de dezembro.
A informação foi apurada pela reportagem de A Gazeta na tarde desta segunda-feira (25) e confirmada oficialmente pela Ales. A expectativa é que o projeto que trata sobre o abono na Assembleia seja apresentado, discutido e votado juntamente com a proposta encaminhada pelo Executivo estadual. Ainda não há data para a inclusão das matérias na pauta de votação.
Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) e o Tribunal de Contas (TCES) também foram procurados sobre a possibilidade de abono aos seus servidores. Em caso de retorno, este texto será atualizado.

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