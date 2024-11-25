Servidores da Ales também poderão ganhar abono salarial de R$ 1 mil

Os servidores da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) podem receber abono salarial com valor semelhante ao anunciado pelo governo do Estado nesta segunda-feira (25). Com isso, os trabalhadores do Legislativo também deverão ter um acréscimo de R$ 1 mil no contracheque de dezembro.
A informação foi apurada pela reportagem de A Gazeta na tarde desta segunda-feira (25) e confirmada oficialmente pela Ales. A expectativa é que o projeto que trata sobre o abono na Assembleia seja apresentado, discutido e votado juntamente com a proposta encaminhada pelo Executivo estadual. Ainda não há data para a inclusão das matérias na pauta de votação.
O Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) e o Tribunal de Contas (TCES) também foram procurados sobre a possibilidade de abono aos seus servidores. Em caso de retorno, este texto será atualizado.