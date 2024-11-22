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Eleição na advocacia

Erica Neves é a primeira mulher eleita presidente da OAB no ES

A advogada obteve 53,08% dos votos válidos em uma disputa que contou com três chapas registradas. O mandato é para o triênio 2025-2027

Publicado em 22 de Novembro de 2024 às 18:28

Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

22 nov 2024 às 18:28
Advogada Erica Neves é eleita presidente da OAB-ES
A advogada Erica Neves é eleita presidente da OAB-ES para um mandato de três anos  Crédito: Acervo pessoal/ Instagram
Erica Neves é a primeira mulher eleita presidente da OAB no ES
Pela primeira vez na história, a seccional capixaba da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-ES) escolheu uma mulher para presidir a entidade. Erica Neves foi eleita nesta sexta-feira (22) com 53, 08% dos votos válidos para um mandato de três anos, de 2025 a 2027. Cerca de 20 mil advogados puderam votar em uma das três chapas registradas. 
Além de Erica Neves, especialista em Direito Empresarial, também estavam na disputa pela principal cadeira da OAB-ES o atual presidente da entidade, José Carlos Rizk Filho, cuja chapa obteve 32,59% dos votos, e o presidente da Caixa de Assistência dos Advogados do Espírito Santo (CAAES), Ben-Hur Farina, com 14,33%. Cada chapa é composta pelo presidente, vice, secretário-geral, secretário-geral adjunto e tesoureiro.
Conforme mostrou a colunista Letícia Gonçalves, de A Gazeta, quem preside a OAB-ES ou ocupa cargos de diretoria, por exemplo, não recebe um salário para exercer essas funções. No entanto, é o responsável por administrar um orçamento milionário.

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