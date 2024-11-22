Erica Neves é a primeira mulher eleita presidente da OAB no ES

Pela primeira vez na história, a seccional capixaba da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-ES) escolheu uma mulher para presidir a entidade. Erica Neves foi eleita nesta sexta-feira (22) com 53, 08% dos votos válidos para um mandato de três anos, de 2025 a 2027. Cerca de 20 mil advogados puderam votar em uma das três chapas registradas.