A Seccional capixaba da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-ES) escolhe nesta sexta-feira (22) seu novo presidente. Cerca de 20 mil advogados estão aptos a votar em uma das três chapas registradas na disputa. O mandato tem duração de três anos.
A eleição ocorre de 9h às 17h. A expectativa é que o resultado do pleito seja divulgado em até 15 minutos após o encerramento da votação, que será virtual.
Estão na disputa pela principal cadeira da OAB-ES, o atual presidente da Ordem, José Carlos Rizk Filho; o presidente da Caixa de Assistência dos Advogados do Espírito Santo (CAAES), Ben-Hur Farina; e advogada especialista em Direito Empresarial Érica Neves. Cada chapa é composta pelo presidente, o vice, o secretário-geral, o secretário-geral adjunto e o tesoureiro.
Conforme mostrou a colunista Letícia Gonçalves, de A Gazeta, quem preside a OAB-ES ou ocupa cargos de diretoria, por exemplo, não recebe um salário para exercer essas funções. No entanto, é o responsável por administrar um orçamentó milionário.
OAB-ES: 20 mil advogados vão escolher novo presidente nesta sexta (22)
A título de comparação, a receita da Seccional capixaba da Ordem dos Advogados do Brasil em 2023 chegou aos R$ 21 milhões. Ocupar a principal cadeira na OAB-ES ainda garante ao presidente eleito maior visilibidade.