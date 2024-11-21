Sede da OAB-ES Crédito: Ricardo Medeiros

A Seccional capixaba da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-ES) escolhe nesta sexta-feira (22) seu novo presidente. Cerca de 20 mil advogados estão aptos a votar em uma das três chapas registradas na disputa. O mandato tem duração de três anos.

A eleição ocorre de 9h às 17h. A expectativa é que o resultado do pleito seja divulgado em até 15 minutos após o encerramento da votação, que será virtual.

Estão na disputa pela principal cadeira da OAB-ES, o atual presidente da Ordem, José Carlos Rizk Filho; o presidente da Caixa de Assistência dos Advogados do Espírito Santo (CAAES), Ben-Hur Farina; e advogada especialista em Direito Empresarial Érica Neves. Cada chapa é composta pelo presidente, o vice, o secretário-geral, o secretário-geral adjunto e o tesoureiro.

Your browser does not support the audio element. OAB-ES: 20 mil advogados vão escolher novo presidente nesta sexta (22)