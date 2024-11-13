Candidato desiste de disputar o comando da OAB-ES e anuncia apoio

Erica Neves e Neffa Junior em vídeo em que anunciam aliança Crédito: Reprodução

Três chapas disputam o comando da Ordem dos Advogados do Brasil — seccional Espírito Santo (OAB-ES). Até agora, eram quatro, mas José Antônio Neffa Junior, que encabeçava a chapa "Transforma OAB-ES!", desistiu.

A menos de dez dias da eleição, marcada para 22 de novembro, Neffa protocolou a desistência, nesta quarta-feira (13), em ofício destinado à Comissão Eleitoral, e decidiu apoiar Erica Neves, que preside a chapa "A OAB que você quer".

O advogado vai ser incorporado ao time de Erica, como tesoureiro. A até então vice de Neffa, Elisa Galante, vai figurar como candidata a conselheira federal. As movimentações foram anunciadas pelo próprio Neffa a aliados na tarde desta quarta. Um vídeo protagonizado por ele e pela candidata também foi gravado.

Erica Neves é uma das principais opositoras do atual presidente da OAB-ES, José Carlos Rizk Filho, que tenta a reeleição.

Quem também está no páreo é o atual presidente da Caixa de Assistência dos Advogados (CAAE), Ben-Hur Farina, que encabeça a chapa "Muda OAB".

Rizk, com a máquina na mão e consolidado após duas vitórias consecutivas, está forte na disputa. A união de Neffa e Erica é uma estratégia de soma de forças para enfrentá-lo.

Até recentemente, Neffa fazia publicações nas redes sociais em tom confiante, com frases do tipo "pode virar o jogo e derrubar Rizk". Nesta quarta-feira mesmo, nos stories do Instagram (que desaparecem em 24h), pouco antes de desistir oficialmente da disputa, Neffa postou: "É a hora da virada! Da vitória".

Publicação feita no Instagram de Neffa Junior nesta quarta-feira, pouco antes de protocolar a desistência Crédito: Instagram/@neffajunior

Sinais trocados em meio a um dia cheio de especulações.

Até a eventual desistência de Ben-Hur chegou a ser ventilada, após a convocação de uma reunião extraordinária da chapa liderada por ele. Ben-Hur, contudo, negou veementemente à coluna qualquer chance de recuo.

A reunião, marcada para esta quinta-feira (14), deve justamente discutir o novo cenário da corrida pelo comando da OAB-ES, com um candidato a menos.

"Nunca caminhei por um projeto de poder" José Antônio Neffa Junior - Advogado

Após a publicação desta coluna, uma nota foi enviada à imprensa. No texto, Neffa Junior diz que nunca caminhou por um "projeto de poder" e que não tem "apego a cargos":

“Vamos construir um projeto juntos. Uma decisão tomada com muito diálogo e maturidade. Nunca caminhei por um projeto de poder. Meu desejo é ver nossa classe vivendo dias melhores e ultrapassa qualquer apego a cargos. Unimos nossas propostas para deixar o plano de compromissos ainda mais robusto. E reforçamos nossas prioridades: prerrogativas, transparência e aperfeiçoamento técnico. Agora vamos juntos pela chapa 10. Conclamo quem caminhou conosco até aqui e havia decidido votar em mim e na Elisa, que continue! Mas agora o nosso número na urna é 10! Vamos transformar a OAB”.

Erica Neves, por sua vez, afirmou o seguinte: "Nenhum cargo, ego ou disputa são maiores que o nosso desejo de unir forças para resgatar a OAB. Queremos salvar a Ordem! Recebo Neffa, Elisa Galante e todos do grupo com muita alegria e respeito".

SEGUNDA DESISTÊNCIA

Botelho defende a reeleição de Rizk Filho.

O QUE ESTÁ EM JOGO

Quem preside a OAB-ES ou ocupa cargos na diretoria, por exemplo, não recebe um salário para exercer essas funções.

O que está em jogo é o poder de administrar um orçamento milionário. A receita da OAB-ES em 2023 foi de cerca de R$ 21 milhões.

Outra questão é a visibilidade proporcionada pelo simples fato de se estar à frente da entidade.

A disputa é acirrada e envolve gastos significativos em busca dos votos de advogados de todo o Espírito Santo.

Nos bastidores, à boca miúda, diz-se que uma campanha pelo comando da OAB-ES pode ultrapassar R$ 1 milhão.

A ELEIÇÃO

Cerca de 19 mil advogados estão aptos a votar para decidir os membros da cúpula da OAB-ES (somente os que estão com o pagamento da anuidade em dia podem votar).

Os advogados que tiverem problemas para acessar a plataforma digital podem votar presencialmente nas subseções da OAB-ES.

A votação vai ocorrer, no dia 22 de novembro, uma sexta-feira, das 09h às 18h.

Quem vencer vai comandar a Ordem por três anos.

As chapas que seguem na disputa, portanto, são: