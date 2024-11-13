Candidato desiste de disputar o comando da OAB-ES e anuncia apoio

Erica Neves e Neffa Junior em vídeo em que anunciam aliançaCrédito: Reprodução
Três chapas disputam o comando da Ordem dos Advogados do Brasil — seccional Espírito Santo (OAB-ES). Até agora, eram quatro, mas José Antônio Neffa Junior, que encabeçava a chapa "Transforma OAB-ES!", desistiu.
A menos de dez dias da eleição, marcada para 22 de novembro, Neffa protocolou a desistência, nesta quarta-feira (13), em ofício destinado à Comissão Eleitoral, e decidiu apoiar Erica Neves, que preside a chapa "A OAB que você quer".
O advogado vai ser incorporado ao time de Erica, como tesoureiro. A até então vice de Neffa, Elisa Galante, vai figurar como candidata a conselheira federal. As movimentações foram anunciadas pelo próprio Neffa a aliados na tarde desta quarta. Um vídeo protagonizado por ele e pela candidata também foi gravado.
Erica Neves é uma das principais opositoras do atual presidente da OAB-ES, José Carlos Rizk Filho, que tenta a reeleição.
Rizk, com a máquina na mão e consolidado após duas vitórias consecutivas, está forte na disputa. A união de Neffa e Erica é uma estratégia de soma de forças para enfrentá-lo.
Até recentemente, Neffa fazia publicações nas redes sociais em tom confiante, com frases do tipo "pode virar o jogo e derrubar Rizk". Nesta quarta-feira mesmo, nos stories do Instagram (que desaparecem em 24h), pouco antes de desistir oficialmente da disputa, Neffa postou: "É a hora da virada! Da vitória".
Publicação feita no Instagram de Neffa Junior nesta quarta-feira, pouco antes de protocolar a desistênciaCrédito: Instagram/@neffajunior
Sinais trocados em meio a um dia cheio de especulações.
Até a eventual desistência de Ben-Hur chegou a ser ventilada, após a convocação de uma reunião extraordinária da chapa liderada por ele. Ben-Hur, contudo, negou veementemente à coluna qualquer chance de recuo.
A reunião, marcada para esta quinta-feira (14), deve justamente discutir o novo cenário da corrida pelo comando da OAB-ES, com um candidato a menos.
"Nunca caminhei por um projeto de poder"
José Antônio Neffa Junior - Advogado
Após a publicação desta coluna, uma nota foi enviada à imprensa. No texto, Neffa Junior diz que nunca caminhou por um "projeto de poder" e que não tem "apego a cargos":
“Vamos construir um projeto juntos. Uma decisão tomada com muito diálogo e maturidade. Nunca caminhei por um projeto de poder. Meu desejo é ver nossa classe vivendo dias melhores e ultrapassa qualquer apego a cargos. Unimos nossas propostas para deixar o plano de compromissos ainda mais robusto. E reforçamos nossas prioridades: prerrogativas, transparência e aperfeiçoamento técnico. Agora vamos juntos pela chapa 10. Conclamo quem caminhou conosco até aqui e havia decidido votar em mim e na Elisa, que continue! Mas agora o nosso número na urna é 10! Vamos transformar a OAB”.
Erica Neves, por sua vez, afirmou o seguinte: "Nenhum cargo, ego ou disputa são maiores que o nosso desejo de unir forças para resgatar a OAB. Queremos salvar a Ordem! Recebo Neffa, Elisa Galante e todos do grupo com muita alegria e respeito".
Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.