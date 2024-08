Homero Mafra decide apoiar um candidato na disputa pelo comando da OAB-ES

O ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil —seccional Espírito Santo OAB-ES) Homero Mafra decidiu apoiar Ben-Hur Farina na disputa pela presidência da Ordem em 2024. Há, ao todo, quatro nomes na corrida. Em abril, Homero afirmou à coluna que a única decisão dele, até então, era não ficar ao lado de Érica Neves , sua antiga aliada.

“Fiz oposição a ele porque eu defendia que a Ordem tivesse menos gastos e porque eu era contra tantas reeleições. Já conversei com Homero e pedi desculpas”, contou o candidato à presidência da OAB-ES à coluna ainda em abril.

Ben-Hur Farina é presidente da Caixa de Assistência dos Advogados (CAAES), foi eleito na chapa do atual presidente da OAB-ES José Carlos Rizk Filho, em 2021, mas os dois também tornaram-se adversários.

Rizk Filho vai disputar a reeleição . Está em busca do terceiro mandato à frente da OAB-ES.

ALLEMAND COM ÉRICA

Enquanto isso, Érica Neves, se não tem Homero, tem outros aliados. O advogado Luiz Cláudio Allemand, ex-ouvidor do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que disputou uma vaga de ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no ano passado, está ao lado dela.