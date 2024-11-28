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Orçamento

Acesso ao abono para quem recebe até 1,5 salário mínimo se efetivará em 2035

Com a proposta, haverá fixação da renda para acessar o abono em R$ 2.640, valor que será corrigido pelo INPC até chegar ao nível de um salário mínimo e meio, convergindo a esse valor somente em 2035

Publicado em 28 de Novembro de 2024 às 10:55

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

28 nov 2024 às 10:55
O pagamento do salário dos servidores públicos será feito em dezembro
O pagamento do salário dos servidores públicos será feito em dezembro Crédito: Shutterstock
O pacote de medidas fiscais apresentado pelo governo prevê uma mudança nas regras do abono salarial. Hoje, o trabalhador que recebe até dois salários mínimos (SM) tem direito ao benefício. Com a proposta, haverá fixação da renda para acessar o abono em R$ 2.640, valor que será corrigido pelo INPC até chegar ao nível de um salário mínimo e meio, convergindo a esse valor somente em 2035.
"Com a valorização real do salário mínimo e o bom ritmo do mercado de trabalho, o abono deixou de ser pago apenas aos trabalhadores que ganham menos", afirma o governo na apresentação. Para 2025, a economia com o ajuste é de R$ 100 milhões, R$ 600 milhões em 2026, R$ 2 bilhões em 2027, R$ 3,7 bilhões em 2028, R$ 5 bilhões em 2029 e R$ 6,7 bilhões em 2030.
A projeção para o abono salarial considera os seguintes valores anuais:
2025: 2,00 SM
2026: 1,95 SM
2027: 1,90 SM
2028: 1,85 SM
2029: 1,80 SM
2030: 1,75 SM
2031: 1,70 SM
2032: 1,65 SM
2033: 1,60 SM
2034: 1,55 SM
2035: 1,5 SM

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