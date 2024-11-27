Câmara Municipal de Aracruz Crédito: Reprodução/Google Street View

O presidente da Câmara de Vereadores de Aracruz , no Norte do Estado, Alexandre Ferreira Manhães (Mobiliza), apresentou um projeto de lei que concede aos servidores do Legislativo municipal abono de fim de ano no valor de R$ 4 mil. Deverão ser contemplados com a verba extra todos os trabalhadores da Casa de Leis com vínculo empregatício firmado até 10 de novembro deste ano.

O texto do projeto ainda destaca que os aposentados e pensionistas da Câmara de Vereadores de Aracruz também terão direito ao abono natalino que, a título de comparação, deverá ser 4 vezes o valor anunciado pelo governo do Estado.

Conforme consulta realizada pela reportagem de A Gazeta no site da Câmara, na noite desta quarta-feira (27), a proposta está em tramitação. A matéria foi lida em plenário na última sessão realizada pela Casa de Leis, na segunda-feira (25). Já na terça-feira (26) recebeu emenda de autoria da vereadora Adriana Guimarães Machado (MDB).

Your browser does not support the audio element. Servidores da Câmara de Aracruz podem ter abono de R$ 4 mil; entenda

No texto da emenda, que ainda aguarda apreciação dos demais parlamentares, a vereadora pede para que o valor do abono sugerido no projeto do presidente do Legislativo seja reduzido pela metade, chegando aos R$ 2 mil. A parlamentar defende o equilíbrio financeiro e o controle dos gastos públicos.