O presidente da Câmara de Vereadores de Aracruz, no Norte do Estado, Alexandre Ferreira Manhães (Mobiliza), apresentou um projeto de lei que concede aos servidores do Legislativo municipal abono de fim de ano no valor de R$ 4 mil. Deverão ser contemplados com a verba extra todos os trabalhadores da Casa de Leis com vínculo empregatício firmado até 10 de novembro deste ano.
O texto do projeto ainda destaca que os aposentados e pensionistas da Câmara de Vereadores de Aracruz também terão direito ao abono natalino que, a título de comparação, deverá ser 4 vezes o valor anunciado pelo governo do Estado.
O Executivo estadual irá pagar aos servidores, com exceção dos profissionais da Educação, cuja quantia será maior, abono de fim de ano de R$ 1 mil. Esse também será o valor pago pela Assembleia Legislativa aos seus servidores. O impacto financeiro da medida deverá ser suprido pela própria Câmara de Aracruz, segundo o projeto.
Conforme consulta realizada pela reportagem de A Gazeta no site da Câmara, na noite desta quarta-feira (27), a proposta está em tramitação. A matéria foi lida em plenário na última sessão realizada pela Casa de Leis, na segunda-feira (25). Já na terça-feira (26) recebeu emenda de autoria da vereadora Adriana Guimarães Machado (MDB).
Servidores da Câmara de Aracruz podem ter abono de R$ 4 mil; entenda
No texto da emenda, que ainda aguarda apreciação dos demais parlamentares, a vereadora pede para que o valor do abono sugerido no projeto do presidente do Legislativo seja reduzido pela metade, chegando aos R$ 2 mil. A parlamentar defende o equilíbrio financeiro e o controle dos gastos públicos.
A reportagem tenta contato com Alexandre Manhães para mais informações sobre a proposta. Em caso de retorno este texto será atualizado.