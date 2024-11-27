Senador Marcos do Val (Podemos-ES) Crédito: Edilson Rodrigues/Agência Senado

Your browser does not support the audio element. Marcos do Val atuou para dificultar investigação sobre golpe, aponta PF

O relatório teve publicidade autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes , do Supremo Tribunal Federal (STF) na terça-feira (27). Moraes preside o inquérito que apura os ataques à democracia, ao sistema eleitoral brasileiro, bem como as ações que culminaram na invasão das sedes dos Três Poderes, em Brasília, em janeiro do ano passado.

Conforme o texto do relatório da PF, o parlamentar do Espírito Santo atuava em defesa dos interesses de uma organização criminosa que orbitava em torno de Bolsonaro. Mensagens trocadas entre o senador e a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) são destacadas no documento da polícia como um dos principais indícios de que Do Val estaria comprometido em atrapalhar as investigações relacionadas à empreitada golpista.

Ainda é citado como elemento que comprova a participação direta do senador nas investidas contra a democracia o fato de Do Val ter alterado sua versão sobre suposta reunião com Bolsonaro em dezembro de 2022, encontro do qual também teria participado o ex-deputado federal Daniel Silveira.

Na primeira versão de sua fala, divulgada em entrevista à revista Veja em fevereiro de 2023, Do Val sustentou ter sido dada a ele a missão de gravar Alexandre de Moraes, então presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A ideia era que a conversa com o ministro trouxesse algum elemento comprometedor, abrindo caminho para que o pleito de outubro daquele ano fosse posto em xeque.

Uma segunda versão apresentada por Do Val após a repercussão da entrevista concedida à Veja ameniza a participação de Bolsonaro no plano e assevera que o então presidente teria apenas presenciado o diálogo entre o senador e Daniel Silveira, segundo a PF.

O relatório da Polícia Federal também destaca que as ações descritas para gravar Alexandre de Moraes ocorreram exatamente no mesmo período em que "a organização criminosa estava ajustando os termos finais do decreto golpista e executando ações operacionais para prender/executar o ministro".

Na primeira quinzena de 2022 foram realizadas diversas ações voltadas à implementação de ato de ruptura democrática-institucional.

Ainda em dezembro de 2022 o ex-deputado Daniel Silveira se aproxima de Marcos Do Val para colocar em prática o plano de gravar o ministro Alexandre de Moraes do STF.

Os fatos se tornaram públicos em fevereiro de 2023, quando Do Val afirmou ter sido coagido por Bolsonaro a auxiliar na tentativa de golpe de Estado.

Atuação típica de organizações mafiosas, destaca PF

O trecho que trata especificamente sobre a partição do senador capixaba na empreitada golpista tem cerca de 50 páginas. Na segunda página do que pode se chamar de dossiê sobre a atuação de Do Val nas articulações visando ao pretenso golpe de Estado, a PF afirma que o parlamentar aderiu à empreitada desenvolvida pela organização criminosa e que assim como os demais membros do grupo também teria tentado coagir policiais que atuaram nas investigações, fomentando, dessa forma, "ações típicas de organizações mafiosas".

"Por fim, o contexto apuratório demonstrou que o senador Marcos Do Val aderiu à empreitada criminosa desenvolvida pela organização criminosa, iniciada pelo blogueiro foragido Allan dos Santos, com o objetivo de tentar coagir as autoridades policiais que atuaram no presente feito. A ação, típica de organizações mafiosas, teve o objetivo de desestabilizar o processo investigatório e, assim como em outros eventos, tentar incitar pessoas radicais, aderentes ao espectro político dos investigados, a praticarem atos violentos contra integrantes dos órgãos do sistema de justiça. Fato, inclusive, que contou com a adesão de parlamentares federais. " Polícia Federal - Trecho do relatório da PF divulgado na terça-feira (26)

Polícia resgata live em que senador afirma arrependimento

Trechos do relatório da PF trazem registros de uma live feita por Marcos Do Val no início de fevereiro de 2023, em que o senador afirma estar arrependido de integrar a empreitada golpista. Ainda na transmissão, o parlamentar antecipa a informação de que a revista Veja traria uma "bomba" na edição daquela semana, fazendo alusão à entrevista concedida ao veículo.

Na transmissão, da qual participaram membros do Movimento Brasil Livre (MBL), o senador afirmou ter sido coagido por Bolsonaro a ajudar na tentativa de golpe, mas que, no entanto, o teria denunciado na entrevista à revista.

A afirmação do senador à época está inclusive grifada no relatório da PF, mostrando o peso do que ele havia alegado durante a live. Veja abaixo o trecho destacado pela polícia:

"Eu sou totalmente arrependido de entrar nessa porra! Minha carreira era outra. Eu fui aí no MBL quando eu nem pensava em ser político. Porra! Aí ver vocês cara... que é uma referência da galera nova, jovem, que tá brigando pelo... Eu fui contra... eu ficava puto quando me chamava de bolsonarista. 'Ah o senador bolsonarista...'. E vocês esperem... eu vou, eu vou soltar uma bomba aqui pra vocês. Sexta-feira vai sair na Veja a tentativa do Bolsonaro de me coagir para que eu pudesse dar um Golpe de Estado junto com ele. Só para vocês terem uma ideia. E é lógico que eu denunciei. Lógico que eu denunciei" Marcos Do Val - Declaração do senador capixaba ocorreu durante live realizada em fevereiro do ano passado

Plano de gravar Moraes usado para chamar atenção para senador

A Polícia Federal afirma no relatório que indiciou 36 nomes envolvidos em tentativas de golpe de Estado que, em mensagens trocadas com a deputada Carla Zambelli, Marcos Do Val sustenta que usou "a história de gravar Alexandre de Moraes" para chamar a atenção da imprensa e, com isso, conseguir aprovar a CPMI do 8 de janeiro, criada para apurar a invasão às sedes dos Três Poderes, em Brasília.

A troca de mensagens entre os dois parlamentares ocorreu em 26 de fevereiro de 2023, segundo a PF. No texto das conversas, o contato atribuído a Do Val chama atenção para a repercussão de suas declarações sobre o plano para gravar Alexandre de Moraes na imprensa.

"Bom, acho que consegui chamar a atenção da imprensa, né? Agora vamos para a CPI", afirma o senador em uma das mensagens enviadas para a deputada bolsonarista.

Conforme a Polícia Federal, os fatos apresentados no relatório estão sendo apurados em outros procedimentos investigatórios e "sugere-se o compartilhamento dos elementos de prova com os respectivos inquéritos policiais, conforme ofício a ser encaminhado ao juízo competente".

O que diz o senador sobre o relatório da PF