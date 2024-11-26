Sérgio Meneguelli é internado após sentir mal-estar em agenda com vereador

O deputado estadual Sérgio Meneguelli (Republicanos) deu entrada em um hospital de Colatina, no Noroeste do Estado, após ter se sentido mal durante agenda política em sua casa. A informação foi confirmada pela assessoria do parlamentar na tarde desta terça-feira (26). Meneguelli também fez uma publicação nas redes sociais em que aparece na cama do hospital.
Conforme a assessoria do deputado, ele atendia um vereador da cidade quando começou a sentir um forte mal-estar, além de ter ficado febril. Ele foi levado para o atendimento médico logo em seguida. Ainda não há informações oficiais sobre o que teria causado a internação de Meneguelli.
Veja abaixo a publicação feita pelo parlamentar:
Em janeiro do ano passado, Meneguelli passou por uma cirurgia para tratar um quadro de diverticulite (doença que causa inflamação na parede interna do intestino).