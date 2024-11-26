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Deputado estadual

Sérgio Meneguelli é internado após sentir mal-estar em agenda com vereador

Em janeiro do ano passado, Meneguelli passou por uma cirurgia para tratar um quadro de diverticulite (doença que causa inflamação na parede interna do intestino)

Publicado em 26 de Novembro de 2024 às 15:43

Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

26 nov 2024 às 15:43
Ex-prefeito de Colatina Sérgio Meneguelli
Ex-prefeito de Colatina Sérgio Meneguelli Crédito: Facebook/Sérgio Meneguelli
O deputado estadual Sérgio Meneguelli (Republicanos) deu entrada em um hospital de Colatina, no Noroeste do Estado, após ter se sentido mal durante agenda política em sua casa. A informação foi confirmada pela assessoria do parlamentar na tarde desta terça-feira (26). Meneguelli também fez uma publicação nas redes sociais em que aparece na cama do hospital.
Conforme a assessoria do deputado, ele atendia um vereador da cidade quando começou a sentir um forte mal-estar, além de ter ficado febril. Ele foi levado para o atendimento médico logo em seguida. Ainda não há informações oficiais sobre o que teria causado a internação de Meneguelli. 
Veja abaixo a publicação feita pelo parlamentar:
Em janeiro do ano passado, Meneguelli passou por uma cirurgia para tratar um quadro de diverticulite (doença que causa inflamação na parede interna do intestino). 

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