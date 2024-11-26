Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Gestão Pública

Mais de 30 cidades do ES recebem certificação de excelência em transparência

Para constar desse ranking, os municípios precisavam ter classificação “Ótima" – correspondente a uma nota superior a 80 pontos - no Índice de Transparência e Governança Pública 2024

Publicado em 26 de Novembro de 2024 às 12:56

Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

26 nov 2024 às 12:56
Mais de 30 cidades capixabas foram apontados como excelentes em transparência e governança pública. Os dados fazem parte do Selo de Qualidade em Transparência e Governança Pública 2024. A certificação é elaborada pelo movimento ES em Ação, com o apoio da Transparência Capixaba. As categorias se dividem em diamante, ouro, prata e bronze. O resultado foi divulgado nesta terça-feira (26).
Em território capixaba, 11 cidades receberam o selo diamante - nota máxima - em transparência, enquanto outras 11 foram certificadas com o selo ouro, 2 com o prata e 9 com o bronze, totalizando 33 municípios. Em 2023, apenas 29 integraram a lista.
Para constar desse ranking, os municípios precisavam ter classificação “Ótima" – correspondente a uma nota superior a 80 pontos -  Índice de Transparência e Governança Pública 2024 (ITGP 2024), um ranking mais geral, em que constam todas as cidades do Espírito Santo. Esse primeiro levantamento foi realizado no Estado pelaTransparência Capixaba e divulgado em julho.
A única cidade que não integrava a lista divulgada em julho passado era Vitória, por ter avaliação feita pelo movimento Transparência Internacional Brasil, que este ano ficou responsável por apontar os níveis de transparência e governança nas capitais.  A Capital recebeu nota máxima no ITGP
Mais de 30 cidades do ES recebem certificação de excelência em transparência
Para a certificação com os selos, os municípios foram avaliados entre os meses de outubro e novembro deste ano, com base em seis critérios: aspectos legais e normativos; plataformas; transparência administrativa e governança; transparência financeira e orçamentária; comunicação, participação social e engajamento; e obras públicas, que passou a ser avaliada este ano.
Veja abaixo o mapa com os selos recebidos pelas 33 cidades do ES:

Entenda dos critérios para a concessão dos selos

A concessão ocorre com base na nota recebida no ITGP 2024 e também conforme o cumprimento do número de itens exigidos na avaliação, conforme descrito abaixo:

01

Selo Diamante

O selo "Diamante" é concedido aos município que alcançam pontuação de 95 pontos ou superior no ITGP 2024 e garantir 100% dos itens imprescindíveis e pelo menos 18 itens altamente recomendados e 6 recomendados.

02

Selo Ouro

 É certificada com o selo "Ouro" a cidade tiver  90 pontos ou mais no ITGP 2024, garantir 18 itens imprescindíveis, pelo menos 17 itens altamente recomendados e 5 recomendados.

03

Selo Prata

Para conquistar o selo "Prata" a cidade precisa ter  85 pontos ou mais no ITGP 2024 e garantir 17 itens imprescindíveis, pelo menos 16 itens altamente recomendados e 4 recomendados.

04

Selo Bronze

Para ser avaliada com selo "Bronze" o município precisa ter 80 pontos ou mais no ITGP 2024 e garantir 16 itens imprescindíveis, pelo menos 15 itens altamente recomendados e 3 recomendados.

Municípios evoluíram em transparência e governança em comparação

Em comparação com o  ITGP do ano passado, alguns municípios conseguiram evoluir nos índices de transparência e governança. É o caso de Itarana, inelegível em 2023 e que este ano recebeu o selo Diamante.
Anchieta e Aracruz, por exemplo, foram Ouro em 2023, passaram para Diamante, e Jerônimo Monteiro foi de Bronze para Ouro.

Veja a tabela comparativa com a avaliação dos das cidades:

A transparência de informações pelos municípios colabora para a promoção da democracia, além de promover uma maior participação da sociedade e o bom funcionamento da administração pública local, destaca o diretor de Gestão Pública, Fernando Saliba.
"O Selo valoriza os gestores que promovem práticas transparentes e eficientes, fortalecendo a confiança da sociedade na administração pública. Além disso, reflete a visão da sociedade civil organizada, incentivando os municípios a adotarem boas práticas, disponibilizando informações acessíveis e aprimorando continuamente suas políticas de governança, como foi perceber com o aumento no número de municípios"
Fernando Saliba - Diretor de Gestão Pública

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Governo Transparência
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 22/04/2026
Editais e Avisos - 22/04/2026
Manoella Mello - 12.jan.26/Globo
Ana Paula vence o BBB 26 com 75,94% dos votos e consagra trajetória de veterana no reality

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados