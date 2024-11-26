Mais de 30 cidades do ES recebem certificação de excelência em transparência

Mais de 30 cidades capixabas foram apontados como excelentes em transparência e governança pública. Os dados fazem parte do Selo de Qualidade em Transparência e Governança Pública 2024. A certificação é elaborada pelo movimento ES em Ação, com o apoio da Transparência Capixaba. As categorias se dividem em diamante, ouro, prata e bronze. O resultado foi divulgado nesta terça-feira (26).

Em território capixaba, 11 cidades receberam o selo diamante - nota máxima - em transparência, enquanto outras 11 foram certificadas com o selo ouro, 2 com o prata e 9 com o bronze, totalizando 33 municípios. Em 2023, apenas 29 integraram a lista.

Para constar desse ranking, os municípios precisavam ter classificação “Ótima" – correspondente a uma nota superior a 80 pontos - Índice de Transparência e Governança Pública 2024 (ITGP 2024), um ranking mais geral, em que constam todas as cidades do Espírito Santo. Esse primeiro levantamento foi realizado no Estado pelaTransparência Capixaba e divulgado em julho.

A única cidade que não integrava a lista divulgada em julho passado era Vitória, por ter avaliação feita pelo movimento Transparência Internacional Brasil, que este ano ficou responsável por apontar os níveis de transparência e governança nas capitais. A Capital recebeu nota máxima no ITGP

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Para a certificação com os selos, os municípios foram avaliados entre os meses de outubro e novembro deste ano, com base em seis critérios: aspectos legais e normativos; plataformas; transparência administrativa e governança; transparência financeira e orçamentária; comunicação, participação social e engajamento; e obras públicas, que passou a ser avaliada este ano.

Veja abaixo o mapa com os selos recebidos pelas 33 cidades do ES:

Entenda dos critérios para a concessão dos selos

A concessão ocorre com base na nota recebida no ITGP 2024 e também conforme o cumprimento do número de itens exigidos na avaliação, conforme descrito abaixo:

01 Selo Diamante O selo "Diamante" é concedido aos município que alcançam pontuação de 95 pontos ou superior no ITGP 2024 e garantir 100% dos itens imprescindíveis e pelo menos 18 itens altamente recomendados e 6 recomendados.

02 Selo Ouro É certificada com o selo "Ouro" a cidade tiver 90 pontos ou mais no ITGP 2024, garantir 18 itens imprescindíveis, pelo menos 17 itens altamente recomendados e 5 recomendados.

03 Selo Prata Para conquistar o selo "Prata" a cidade precisa ter 85 pontos ou mais no ITGP 2024 e garantir 17 itens imprescindíveis, pelo menos 16 itens altamente recomendados e 4 recomendados.

04 Selo Bronze Para ser avaliada com selo "Bronze" o município precisa ter 80 pontos ou mais no ITGP 2024 e garantir 16 itens imprescindíveis, pelo menos 15 itens altamente recomendados e 3 recomendados.



Municípios evoluíram em transparência e governança em comparação

Em comparação com o ITGP do ano passado, alguns municípios conseguiram evoluir nos índices de transparência e governança. É o caso de Itarana, inelegível em 2023 e que este ano recebeu o selo Diamante.

Anchieta e Aracruz, por exemplo, foram Ouro em 2023, passaram para Diamante, e Jerônimo Monteiro foi de Bronze para Ouro.

Veja a tabela comparativa com a avaliação dos das cidades:

A transparência de informações pelos municípios colabora para a promoção da democracia, além de promover uma maior participação da sociedade e o bom funcionamento da administração pública local, destaca o diretor de Gestão Pública, Fernando Saliba.