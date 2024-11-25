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Triênio 2025-2027

OAB precisa protagonizar os grandes debates institucionais, diz presidente eleita

Erica Neves vai ser a primeira mulher a comandar a Ordem dos Advogados do Brasil no Espírito Santo, a partir do próximo ano; confira entrevista

Publicado em 25 de Novembro de 2024 às 18:42

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

25 nov 2024 às 18:42
Erica Neves, presidente eleita da OAB-ES
Erica Neves, presidente eleita da OAB-ES, quer intensificar a qualificação dos advogados Crédito: Divulgação
Graduada em Direito pela Ufes e com atuação em diversas áreas jurídicas, Erica Neves foi eleita na última sexta-feira (22) presidente da seccional capixaba da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) para um mandato de três anos, de 2025 a 2027. Para esse período, tem como meta a profissionalização da advocacia, com qualificação permanente da classe, e a retomada do protagonismo institucional. 
Especialista em Direito do Estado e do Consumidor, Erica Neves já foi diretora da Associação Brasileira de Advogados (ABA) no Espírito Santo, ocupou a secretaria-geral adjunta da Ordem e também duas comissões, antes de tentar a presidência na eleição de 2021, quando ficou em segundo lugar. Agora, a advogada virou o jogo para cima do atual presidente José Carlos Rizk Filho, a quem venceu na corrida para o comando da instituição. Neste bate-papo com a reportagem de A Gazeta, a presidente eleita faz uma análise do resultado e pontua algumas de suas iniciativas. Confira!

A senhora foi eleita com 53,08% dos votos ante o atual presidente José Carlos Rizk Filho e Ben-Hur Farina, outro nome forte da advocacia. A que atribui o seu desempenho?

Acredito que uma liderança nova traz esperança de novo rumo para a instituição. E essa vitória foi muito importante! Estávamos com risco de mais um mandato com as mesmas pessoas. A advocacia entendeu a necessidade de mudança, que era preciso oxigenar, ter novas ideias, ter uma pessoa com mais compromisso com a classe do que com o poder que a instituição tem. Era preciso alguém mais atento aos problemas da advocacia. Essa nova Ordem vai olhar mais para a advocacia.

De que novas ideias para a OAB está falando?

A profissionalização da advocacia vai ser fomentada. Será a mola propulsora, a locomotiva dessa mudança na Ordem. A Escola Superior de Advocacia (ESA) vai receber muito mais atenção para a formatação de cursos, não só na área de Direito. Vai ter uma inovação muito grande. A gente vai criar a ESA Business voltada para negócios. Principalmente a advocacia mais jovem entende esswa necessidade. há uma exigência muito grande de conhecimentos em que (advogados) não são habilitados, como gestão de pessoas, negócios, vendas, marketing, e que não são tratados como deveriam ser na Ordem. Acredito que será um grande case de sucesso e que a advocacia espera que aconteça no Estado. Vai ser o carro-chefe. Já no final de 2025 espero estar com todos os cursos formatados, com programação intensa, para que a advocacia tenha constantemente a oportunidade de se qualificar.

Entendo que seu foco seja a advocacia, mas a OAB tem um papel além da classe, um papel social. Como pretende conduzir seu mandato nesse sentido?

Há algum tempo a OAB saiu do protagonismo de todas as pautas que a sociedade precisava dela e isso passa muito por respeito institucional. É preciso ter as pessoas certas nos lugares certos. Nos conselhos (estaduais) de proteção à criança e ao adolescente, de direitos humanos, das mulheres... Temos assentos garantidos por lei que, muitas vezes, não são sequer ocupados. Neste ano, foram vários meses sem ocupar alguns conselhos, sinal de que a OAB não estava preocupada com aquela pauta. 

A OAB, a partir de 2025, estará em todas as áreas em que for instada a participar e vai participar com qualidade. A Ordem precisa voltar a ser protagonista dos grandes debates institucionais de que já não faz parte há muito tempo, com equipe técnica e com a presidência, que faz parte do conceito de respeito a ser resgatado para a Ordem e que nos diferencia de outras instituições de classe. A OAB foi preponderante em diversos momentos, precisa voltar a ter o tamanho que já teve e, a partir de 2025, vamos dar uma guinada nisso.

E as comissões na sua gestão? Podem ser criadas novas?

As comissões são órgãos auxiliares muito importantes. Vamos pegar o mapa dessas comissões e reorganizá-las. Elas precisam ser ativas e ter autonomia e vamos fazer isso na nossa gestão, dando uma atenção especial.

Como a senhora pretende lidar com os casos em que advogados apresentam desvio de conduta e se envolvem em crimes?

Nós temos o tribunal de ética, o código de ética, mas precisamos sempre preservar o direito à ampla defesa e ao contraditório. Os desvios precisam ser punidos, mas, antes de tudo, não podemos coadunar, não podemos criminalizar toda a advocacia pelo desvio de alguns profissionais.

Passada a eleição, a senhora pretende buscar o apoio dos integrantes das outras chapas que estiveram na disputa para o comando da OAB?

Acabou a eleição, somos todos advogados. Todos podem participar do que quiserem, podem contribuir. Estaremos completamente abertos desde que, como nós, também abandonem a campanha, as eleições. Precisamos estar unidos para resolver os problemas críticos e crônicos; o que for positivo, estará na Ordem. Precisamos, por exemplo, contribuir com o sistema judicial porque somos partícipes desse sistema. E, nesse sentido, precisamos da advocacia toda, independentemente da política ou, se não, perderemos profissionais muito qualificados.

A senhora será a primeira mulher a presidir a OAB no ES. Como avalia esse contexto?

É uma honra muito grande. Estou anestesiada ainda e acredito que é uma conquista para todas as advogadas porque muda o olhar que a sociedade tem para nós, como o sistema judicial nos enxerga. A mulher também tem um olhar de mais cuidado para os problemas e, no dia a dia da advocacia, penso que é um benefício para todos. Ter uma mulher na presidência da OAB é uma evolução.

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