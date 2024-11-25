OAB precisa protagonizar os grandes debates institucionais, diz presidente eleita

A profissionalização da advocacia vai ser fomentada. Será a mola propulsora, a locomotiva dessa mudança na Ordem. A Escola Superior de Advocacia (ESA) vai receber muito mais atenção para a formatação de cursos, não só na área de Direito. Vai ter uma inovação muito grande. A gente vai criar a ESA Business voltada para negócios. Principalmente a advocacia mais jovem entende esswa necessidade. há uma exigência muito grande de conhecimentos em que (advogados) não são habilitados, como gestão de pessoas, negócios, vendas, marketing, e que não são tratados como deveriam ser na Ordem. Acredito que será um grande case de sucesso e que a advocacia espera que aconteça no Estado. Vai ser o carro-chefe. Já no final de 2025 espero estar com todos os cursos formatados, com programação intensa, para que a advocacia tenha constantemente a oportunidade de se qualificar.