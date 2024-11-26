Para vigiar e cobrar: 15 promessas de Ferraço para Cachoeiro de Itapemirim

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Mergulhão e muretas

TV Gazeta, retirar as muretas da Avenida Aristídes Campos. “A primeira coisa que vamos fazer em Cachoeiro é arrebentar aquelas muretas na Avenida Aristídes Campos, que é uma obra que precisa ser refeita e representa um obstáculo muito grande para o cachoeirense”. Além disso, afirmou que pretende construir, "de qualquer maneira", um mergulhão no trevo do IBC. Já como prefeito eleito, Ferraço prometeu, em entrevista ao Gazeta Meio Dia , da, retirar as muretas da Avenida Aristídes Campos. “A primeira coisa que vamos fazer em Cachoeiro é arrebentar aquelas muretas na Avenida Aristídes Campos, que é uma obra que precisa ser refeita e representa um obstáculo muito grande para o cachoeirense”. Além disso, afirmou que pretende construir, "de qualquer maneira", um mergulhão no trevo do IBC.

02

Convênios cooperativos

Em seu plano de governo, o mandatário promete estabelecer "convênios cooperativos ligados à Unimed, Hospital Infantil e outras organizações, para contratação de médicos pediatras, com estudo de viabilidade de implantação de mutirões mensais ou trimestrais, em locais estabelecidos pela Secretaria Municipal de Saúde, e outras especialidades de maior reivindicação da população". A promessa foi reforçada também durante o Gazeta Meio Dia. Na entrevista, Ferraço afirma: “a saúde tem problemas. (A falta de) Pediatras é um problema muito sério. Nós já conversamos com a Unimed e através de cooperativas é possível que a gente tenha esses médicos”.

03

Restaurante popular

O prefeito de 86 anos também prevê, no plano de governo, a retomada do Programa de Restaurante Popular em Cachoeiro de Itapemirim, para pessoas de baixa renda.

04

Concurso para professores

Reafirmando uma proposta do plano de governo, Ferraço disse, em entrevista ao Gazeta Meio Dia, que vai realizar um concurso público para contratar mil novos professores . “De cara, eu vou anunciar um concurso para mil professores. 10 ou 15 dias após entrar, já terei uma comissão especial na educação para tomar essa providência”, disse o prefeito que também afirmou que não vai permitir que as aulas sofram qualquer atraso.

05

Mudar a prefeitura para o Centro

Quando questionado por A Gazeta sobre propostas para lidar com o esvaziamento do centro devido a migração do comércio para os bairros periféricos , Ferraço declarou que pretende criar "mecanismos para dar incremento aos comerciantes" da região central de Cachoeiro. Um deles, de acordo com o mandatário, é mudar a localização da Prefeitura. "O comércio representa mais renda para o município, mais emprego, então nós temos que criar condições. Uma das providências que nós falamos com eles (os comerciantes) é voltar a Prefeitura para o centro”.

06

Cinturão de segurança

Durante a campanha eleitoral, Ferraço prometeu estabelecer um "cinturão de segurança" a partir da criação, em "locais estratégicos", de 20 postos da Guarda Municipal que contarão com 200 agentes ao todo. A proposta, mencionada durante entrevista à TV Gazeta, também consta no programa de governo. No documento, é esclarecido que haverá um concurso público "utilizando vagas que estão em processo de seleção".

07

Criação da APAE número 2

A construção da segunda unidade em Cachoeiro da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), rede de defesa e garantia de direitos das pessoas com deficiência, é, para o prefeito, essencial para garantir atendimento especializado às pessoas autistas, conforme declarou em entrevista concedida à TV Gazeta.

08

IPTU sem aumento

O mandatário pretende aumentar a arrecadação municipal sem precisar mexer na cobrança do IPTU. “Eu vou ter que aumentar a renda de Cachoeiro, mas não vou aumentar através de IPTU. O IPTU nós não vamos permitir o aumento. Já é um compromisso que eu fiz a consagração em praça pública”, disse Ferraço em entrevista ao Gazeta Meio Dia.

09

Centro de Eventos

A transformação do Parque de Exposições de Cachoeiro de Itapemirim em um Centro de Eventos e em parque multiúso é uma das propostas para a área de cultura e lazer que constam no plano de governo do prefeito.

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Moradores em áreas de risco

Já sobre infraestrutura, desenvolvimento da cidade e habitação, a promessa de Ferraço, documentada no plano de governo, é "cadastrar todos os moradores em áreas de risco e realocá-los, ofertando imóveis em locais seguros".

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Alimentação para os professores

De acordo com o prefeito, quando questionado por A Gazeta sobre as propostas para a área da educação na cidade, é fundamental garantir o bem-estar dos professores da rede pública de ensino. “Esse negócio do professor não poder se alimentar no colégio é um negócio monstruoso. Aqui não vai acontecer. Haja o que houver nós vamos dar oportunidade para que os professores e servidores tenham a mesma alimentação que os alunos têm”.

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Transporte de carga

O plano de governo do progressista prevê a implantação de locais de embarque e desembarque de veículos leves de carga, "que vão abastecer o comércio nos bairros do município, principalmente no centro da cidade", e também a proibição da circulação de caminhões no centro de Cachoeiro durante o horário comercial.

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Sambódromo

Com o objetivo de ampliar o turismo da cidade e promover cultura e lazer para a população, Ferraço propõe, no programa de governo, a construção de um sambódromo na altura da Estação Ferroviária, "aproveitando o barranco para erguer as arquibancadas, com capacidade para 5 mil cachoeirenses, voltado para shows, desfiles, carnaval e afins".

14

Regularização fundiária

Entre as propostas do plano de governo para melhorar o desenvolvimento de Cachoeiro, infraestrutura e habitação, está a regularização "de todos os imóveis da cidade para os proprietários que provarem a sua impossibilidade de pagar a escrituração e registro, definindo critérios de quem preenche esse requisito".

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Digitalização de processos da Prefeitura