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Eleições 2024

Ferraço promete concurso para área de Educação e mais guardas em Cachoeiro

Deputado estadual e candidato a prefeito pelo PP pretende ainda voltar com a sede da administração para o centro da cidade; confira a entrevista em vídeo
Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

11 set 2024 às 11:01

Publicado em 11 de Setembro de 2024 às 11:01

Theodorico Ferraço, candidato a prefeito de Cachoeiro de Itapemirim
Theodorico Ferraço está na disputa para a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação/Arte: A Gazeta
Voltar com a sede da prefeitura para o centro da cidade, aumentar o efetivo da Guarda Municipal e realizar concursos para a área da Educação. Essas são algumas das propostas apresentadas pelo deputado estadual Theodorico Ferraço (PP), nesta série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, que começou a ser publicada na segunda-feira (9) e segue até sexta (13). Confira o vídeo no fim do texto.
VEJA AQUI: a lista dos candidatos em Cachoeiro de Itapemirim
Além de Cachoeiro, nesta semana também estão sendo divulgadas as entrevistas com os políticos que querem comandar Linhares pelos próximos quatro anos. Já na próxima semana, entre os dias 16 e 20 de setembro, serão publicadas as conversas com os candidatos a prefeito de Colatina. As entrevistas dão prosseguimento a uma sequência de diálogos, sabatinas e debates de A Gazeta com os nomes que disputam o posto máximo do Executivo nos maiores colégios eleitorais do Espírito Santo, iniciada em agosto com os municípios da Grande Vitória.
Todos os candidatos a prefeito das três cidades registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) foram convidados a responder quais são os seus planos para seis áreas prioritárias da cidade. A ordem de publicação das entrevistas é alfabética, de acordo com o nome de urna registrado na Justiça Eleitoral.
As perguntas cobrem temas como mobilidade urbana, saúde, segurança pública, educação, finanças, meio ambiente e infraestrutura e foram feitas em vídeo, em uma entrevista de 10 minutos. O número de questões variou conforme o aproveitamento do tempo pelo candidato. Também foi pedido que os candidatos destacassem por que merecem ser prefeito.
Assista à entrevista completa:

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