Por que só algumas cidades têm segundo turno? Entenda

No dia 27 de outubro deste ano, os eleitores de quatro cidades do Espírito Santo poderão ter que voltar às urnas para o segundo turno das eleições de 2024. Entretanto, essa segunda etapa da votação não acontece na maioria dos municípios brasileiros. Confira no vídeo abaixo como funciona e se sua cidade tem ou não faz parte dessa lista.
O primeiro turno das Eleições 2024 será no dia 6 de outubro. Já o segundo turno, se houver na sua cidade, será no dia 27 do mesmo mês. O horário de votação é das 8h às 17h. Neste ano, 103 cidades brasileiras atingiram a marca dos 200 mil eleitores e poderão ter segundo turno. Já no Espírito Santo, apenas quatro municípios possuem o número mínimo do eleitorado e poderão ter duas etapas de votação. São eles:
- Serra: com 362.524 mil eleitores
- Vila Velha: com 345.228 mil eleitores
- Cariacica: com 278.170 mil eleitores
- Vitória: com 266.570 mil eleitores
Nesses municípios, para se eleger no primeiro turno da eleição, o candidato deve atingir a maioria absoluta dos votos, ou seja, 50% + 1 dos votos válidos — não incluindo os voto nulos e brancos. Do contrário, os dois candidatos mais votados disputam o segundo turno. Nas demais cidades, a votação é de maioria simples. Ou seja, quem tiver mais votos é o vencedor.
As eleições para governador e presidente também acontecem com votação majoritária, logo, se um dos candidatos não atingir mais da metade dos votos, os dois candidatos mais bem votados vão para segundo turno. Desde a redemocratização, apenas duas eleições gerais não tiveram segundo turno, as de 1994 e 1998, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Ainda dá tempo de decidir o seu voto com os conteúdos elaborados por A Gazeta nestas eleições de 2024. Você pode conferir a página com o perfil dos mais de 9,6 mil candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador no Espírito Santo. Já o videocast Papo de Eleições traz, semanalmente, resumos e análises das movimentações políticas do cenário eleitoral capixaba para que você possa ficar antenado na corrida pelos cargos.
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