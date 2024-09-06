Por que só algumas cidades têm segundo turno? Entenda

Nesses municípios, para se eleger no primeiro turno da eleição, o candidato deve atingir a maioria absoluta dos votos, ou seja, 50% + 1 dos votos válidos — não incluindo os voto nulos e brancos. Do contrário, os dois candidatos mais votados disputam o segundo turno. Nas demais cidades, a votação é de maioria simples. Ou seja, quem tiver mais votos é o vencedor.