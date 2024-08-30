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Eleições 2024

Veja o perfil dos candidatos à Prefeitura da Serra

Município tem o maior colégio eleitoral do Espírito Santo e conta com sete nomes na disputa pelo comando do Executivo
Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

30 ago 2024 às 08:00

Publicado em 30 de Agosto de 2024 às 08:00

Maior colégio eleitoral do Espírito Santo, com 362.532 eleitores aptos a votar no pleito deste ano, a Serra tem sete candidatos a prefeito nas eleições municipais de 2024.
Na lista de postulantes ao cargo de prefeito da cidade estão o ex-prefeito Audifax Barcelos (PP), que governou a cidade por três oportunidades; o economista Antonio Bungenstab (PRTB); o ex-secretário de Estado do Turismo Weverson Meireles (PDT); o deputado estadual Pablo Muribeca (Republicanos); o vereador Igor Elson (PL); o ex-deputado Professor Roberto Carlos (PT); e o empresário Wylson Zon (Novo).
Antes da confirmação de todas as candidaturas à Prefeitura da Serra, o cenário pré-eleitoral no município foi marcado por algumas dúvidas, a principal delas era sobre a consolidação da candidatura de Weverson Meireles como sucessor do prefeito Sergio Vidigal (PDT), de quem é pupilo e aliado, no comando da cidade.
Até o dia da convenção que confirmou o nome do ex-secretário como a aposta do PDT na corrida eleitoral pela prefeitura do município, o mercado político, bem como a própria legenda, ainda não cravava Weverson como candidato a prefeito.
Isso porque nos bastidores corria a informação de que Vidigal recuaria de sua decisão de não disputar a eleição para prefeito, mesmo com o caminho livre para concorrer a seu segundo mandato consecutivo. As especulações eram que o cacique pedetista, diante dos questionamentos à pré-candidatura de Weverson, feitos por parte da ala do PDT que o consideravam pouco competitivo frente aos demais pré-candidatos, teriam obrigado o chefe do Executivo serrano a repensar sua ausência no pleito.
O mistério sobre a entrada ou não de Vidigal na disputa pela Prefeitura da Serra tomou conta da cidade e foi levado até o último minuto, quando, em 5 de agosto, prazo final para a realização das convenções partidárias, o ex-secretário foi confirmado candidato.
Outra lacuna respondida com a confirmação dos candidatos a prefeito na Serra diz respeito aos vices na composição das majoritárias. Alvo de muita negociação entre os partidos, o posto acaba sendo um dos últimos a ser confirmado na disputa. Passada a fase de convenções e registro de candidaturas na Justiça Eleitoral, as chapas que disputam o Executivo serrano foram definidas.
Antônio Bungenstab disputa o pleito tendo José de Lima (PRTB) como vice; a vice de Audifax na chapa do PP é a servidora pública Nilza Cordeiro (PSDB); quem compõe chapa com Weverson Meireles é a delegada aposentada Gracimeri Gaviorno (MDB); na chapa do PT, Cida Sousa (PCdoB) é a vice de Roberto Carlos; o vereador Igor Elson tem como vice o militar Diego Cassotto (PL); e por fim, na chapa do Novo, William Lessa é o vice de Wylson Zon.
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