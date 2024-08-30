Veja o perfil dos candidatos à Prefeitura da Serra

Antes da confirmação de todas as candidaturas à Prefeitura da Serra , o cenário pré-eleitoral no município foi marcado por algumas dúvidas, a principal delas era sobre a consolidação da candidatura de Weverson Meireles como sucessor do prefeito Sergio Vidigal (PDT), de quem é pupilo e aliado, no comando da cidade.

Até o dia da convenção que confirmou o nome do ex-secretário como a aposta do PDT na corrida eleitoral pela prefeitura do município, o mercado político, bem como a própria legenda, ainda não cravava Weverson como candidato a prefeito.

Isso porque nos bastidores corria a informação de que Vidigal recuaria de sua decisão de não disputar a eleição para prefeito, mesmo com o caminho livre para concorrer a seu segundo mandato consecutivo. As especulações eram que o cacique pedetista, diante dos questionamentos à pré-candidatura de Weverson, feitos por parte da ala do PDT que o consideravam pouco competitivo frente aos demais pré-candidatos, teriam obrigado o chefe do Executivo serrano a repensar sua ausência no pleito.

O mistério sobre a entrada ou não de Vidigal na disputa pela Prefeitura da Serra tomou conta da cidade e foi levado até o último minuto, quando, em 5 de agosto, prazo final para a realização das convenções partidárias, o ex-secretário foi confirmado candidato.

Outra lacuna respondida com a confirmação dos candidatos a prefeito na Serra diz respeito aos vices na composição das majoritárias. Alvo de muita negociação entre os partidos, o posto acaba sendo um dos últimos a ser confirmado na disputa. Passada a fase de convenções e registro de candidaturas na Justiça Eleitoral, as chapas que disputam o Executivo serrano foram definidas.