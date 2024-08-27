- Audifax promete nova via para ligar Serra a Vitória e aumentar bases móveis da guarda

Com a Reforma Tributária prevemos queda de R$ 300 milhões na arrecadação. Terei uma excelente equipe técnica para captar recursos públicos e privados. Jacaraípe e Nova Almeida terão novos investimentos, que chegarão com as crescentes atividades portuárias de Serra, Aracruz e Linhares. A Serra merece contar com a experiência de quem já enfrentou pandemia, crises nacionais e o fim do Fundap, sempre com investimentos superiores a 25% do orçamento. Comigo, Serra foi eleita a cidade mais transparente do Brasil. Somos a maior cidade do ES, a que mais precisa de investimentos, e sabemos o que fazer.