- Audifax promete nova via para ligar Serra a Vitória e aumentar bases móveis da guarda

Criar o programa "Patrulha Maria da Penha", fazer uma terceira via de ligação entre Serra e Vitória e criar um Centro de Referência com especialidades voltadas ao desenvolvimento de estudantes no espectro autista. Essas são algumas das propostas apresentadas por Audifax Barcelos (PP) nesta série de entrevistas com os candidatos a prefeito da Serra, que estão sendo publicadas desde segunda-feira (26), sempre pela manhã. À tarde, de quarta (28) a sexta-feira (30), é a vez dos candidatos a prefeito de Cariacica.
A rodada de conversas começou na semana passada, entre os dias 19 e 23 de agosto, quando foram divulgadas as entrevistas com os políticos que querem comandar Vitória e Vila Velha pelos próximos quatro anos. As entrevistas abriram o caminho para uma sequência de diálogos, sabatinas e debates de A Gazeta com os nomes que disputam o posto máximo do Executivo nos maiores colégios eleitorais do Espírito Santo.
Todos os candidatos a prefeito das quatro cidades registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) foram convidados a responder quais são os seus planos para seis áreas prioritárias da cidade. A ordem de publicação das entrevistas é alfabética, de acordo com o nome de urna registrado na Justiça Eleitoral.
As perguntas cobrem os temas de mobilidade urbana, saúde, segurança pública, educação, finanças e infraestrutura e foram enviadas por e-mail. Também foi pedido que os candidatos destacassem as cinco principais propostas de seus planos de governo. Pelas regras acordadas com os candidatos, não são aceitas respostas enviadas após o prazo limite estabelecido.
Na Serra, os candidatos Antonio Bungenstab (PRTB), Audifax Barcelos (PP), Pablo Muribeca (Republicanos) e Weverson Meireles (PDT) concederam entrevistas, que estão sendo publicadas nessa ordem. Já os candidatos Igor Elson (PL), Professor Roberto Carlos (PT) e Wylson Zon (Novo) confirmaram a participação, mas não enviaram as respostas até o prazo combinado.
Confira abaixo a entrevista com Audifax Barcelos (PP):
A ligação entre a Serra e a Capital é um dos maiores gargalos do trânsito na Região Metropolitana da Grande Vitória. Há alguns anos discute-se a possibilidade de uma terceira rota entre os municípios. O que o seu plano de governo contempla para melhorar a mobilidade urbana na Serra?
A terceira via de ligação com Vitória está em nosso plano de governo, além de melhorias nos principais gargalos da BR 101. Intervenções com mergulhões de ligação: do Civit I ao Civit; da BR com as avenidas Brigadeiro Eduardo Gomes e dos Metalúrgicos e nos cruzamentos com a Avenida Eldes Scherrer e da Norte Sul com João Palácio e Rio Amazonas, em Hélio Ferraz. Nossa mobilidade urbana ainda é dominada pelo transporte individual e pelo fluxo de veículos de cargas. Vamos aumentar a frota e infraestrutura do transporte coletivo, ampliar ciclovias e incentivar formas sustentáveis de mobilidade.
A Serra tem um grande potencial turístico com o seu litoral e monumentos históricos, mas sofre com sérios problemas com a balneabilidade das praias. Quais são as suas propostas para melhorar a qualidade da água para os banhistas?
A qualidade das praias e do lazer na Serra é prioridade. Vamos criar a Secretaria de Turismo e retomar nosso lugar no mapa do turismo brasileiro. Vamos cobrar do governo do Estado investimentos previstos no Plano de Saneamento Municipal na Estação de Tratamento de Esgoto em Jacaraípe, que não comporta a demanda de vários bairros. Vamos ampliar a infraestrutura turística; qualificar o atendimento e criar um calendário oficial de eventos de fluxo turístico. Transformar a Serra em modelo nacional de desenvolvimento urbano sustentável exige avanços da cultura à economia, e passa pelo turismo.
Caso vença a eleição, de que maneira planeja melhorar a segurança pública com ações que vão além da atuação da Guarda Municipal? Quais os seus planos para bairros com maior vulnerabilidade social, em que a atuação do tráfico de drogas é maior?
Vamos trabalhar a segurança pública de forma ampla, considerando: implementar a “Guarda 24 horas”; reestruturar a Central de Controle Operacional de Videomonitoramento; criar os programas “Patrulha Maria da Penha” (botão do pânico), “Comércio Seguro” e “Retorno Seguro” (locais e horários de maior vulnerabilidade), com mais bases móveis da Guarda Municipal; instituir no ensino municipal conteúdos de prevenção ao uso de drogas e à violência doméstica; estabelecer o plano de cargos e salários e um fundo municipal para garantir saúde, qualificação, estrutura e equipamentos aos agentes da Guarda.
Na área da Saúde, uma das principais queixas da população é conseguir consultas médicas com especialistas e realizar exames com agilidade. Se for eleito, quais os compromissos da sua gestão para garantir atendimento médico de qualidade aos moradores?
A saúde estará na linha de frente das prioridades, com foco na Atenção Primária, que vai aumentar a cobertura em 80%. Vamos manter o abastecimento de medicamentos, insumos e odontologia constantemente acima de 95%, além de ampliar especialidades, incluindo mutirões e melhorias na oferta de exames complementares. Além de reformas na estrutura física, vamos incorporar às prioridades atenção à saúde mental e ao bem-estar animal. Nas ações, um novo Centro de Controle e Zoonoses, com espaço intersetorial para o bem-estar animal e o aprofundamento do suporte oferecido a pacientes neurodivergentes.
O Plano Nacional de Educação estabelece como uma de suas metas, que deve ser cumprida até 2026, que as gestões municipais devem oferecer educação em tempo integral em no mínimo 50% das escolas públicas e atender pelo menos 25% dos alunos da educação básica. No ensino fundamental da Serra, apenas 4,4% dos estudantes dos anos iniciais e 2,4% dos anos finais, segundo dados do Censo Escolar, eram atendidos por essa modalidade de ensino em 2023. Quais os seus planos para atingir a meta?
Em nossas gestões, entregamos 16 supercreches e várias escolas, 2 de tempo integral. Infelizmente não foram ampliadas, mas mudaremos essa realidade com novas unidades e atividades voltadas à ciência e tecnologia, comunicação, inclusão e socialização. Vamos trabalhar educação junto à Assistência Social, Cultura, Esportes, Saúde, Tecnologia, Emprego e Renda, Trânsito, Meio Ambiente, Conselho Tutelar e MP, direcionando estudantes e as famílias. Também vamos ampliar vagas nas creches e criar um Centro de Referência com especialidades voltadas ao desenvolvimento de estudantes no espectro autista.
Segundo a Revista Finanças dos Municípios, a Serra expandiu em 12% a receita de ISS entre 2022 e 2023. Apesar dos bons resultados financeiros, 66% da arrecadação total da cidade vão para pessoal e custeio e apenas 21% vão para investimento. Qual será a estratégia para elevar os investimentos? E qual será a estratégia para aumentar as receitas próprias da cidade?
Com a Reforma Tributária prevemos queda de R$ 300 milhões na arrecadação. Terei uma excelente equipe técnica para captar recursos públicos e privados. Jacaraípe e Nova Almeida terão novos investimentos, que chegarão com as crescentes atividades portuárias de Serra, Aracruz e Linhares. A Serra merece contar com a experiência de quem já enfrentou pandemia, crises nacionais e o fim do Fundap, sempre com investimentos superiores a 25% do orçamento. Comigo, Serra foi eleita a cidade mais transparente do Brasil. Somos a maior cidade do ES, a que mais precisa de investimentos, e sabemos o que fazer.
Se você tivesse que destacar as cinco principais propostas do seu plano de governo, quais seriam elas?
Construir UPA na região de Civit, ampliando acesso à saúde da população, ajudando a desafogar as demais UPAS; criação das secretarias de Cultura e Turismo, para proporcionar o avanço dos setores de serviços e geração de emprego e renda vinculados às pastas no município; aumento da oferta de escolas e CMEIs; construção de centro de referência para atendimento de pessoas neurodivergentes, voltado ao desenvolvimento de alunos no espectro autista; Binário de tráfego (duplicação) envolvendo a Avenida Brasil e as ruas Papagaio e Gaivota, em Novo Horizonte, com execução de ciclovia na Avenida Brasil.
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