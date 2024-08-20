Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Eleições 2024

De zero a R$ 1,5 milhão: veja patrimônio dos candidatos a prefeito na Serra

Soma de todos os bens informados pelos sete postulantes que brigam pelo comando da prefeitura alcança R$ 3.765.520,00
Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

20 ago 2024 às 18:43

Publicado em 20 de Agosto de 2024 às 18:43

Candidatos a prefeito na Serra informaram bens e valores à Justiça Eleitoral
Candidatos na Serra (de cima para baixo): Bungenstab, Audifax, Roberto Carlos, Igor Elson, Muribeca, Weverson e Wylson Crédito: Reprodução
Os valores dos bens declarados pelos postulantes ao cargo de prefeito da Serra à Justiça Eleitoral variam de R$ 0 a R$ 1,5 milhão. Já a soma de todos os bens informados pelos sete candidatos que disputam o comando da prefeitura nas eleições deste ano alcança R$ 3.765.520,00. 
Na distribuição dos dados reunidos no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE),  quem aparece zerado, "sem bens a declarar", é o deputado Pablo Muribeca, candidato a prefeito pelo Republicanos. Já quem puxa a fila dos candidatos mais "endinheirados" na Serra é o ex-prefeito Audifax Barcelos (PP).
Nas informações sobre a candidatura de Muribeca a prefeito da Serra consta não haver bens a declarar. Em 2020, no pleito em que se elegeu vereador, e em 2022, quando foi eleito deputado, o deputado estadual também informou não ter bens a declarar. O registro de Magda Novaes (Republicanos), vice na chapa puro-sangue com o parlamentar, também diz não haver bens a declarar.
Por outro lado, Audifax Barcelos, que tenta voltar ao governo municipal após quatro anos sem um cargo eletivo, declarou ter patrimônio pessoal avaliado em R$ 1.570.000,00. Os bens vão de imóveis e veículos a dinheiro depositado em conta corrente. O bem mais caro declarado pelo ex-prefeito é uma casa localizada em Vitória. O imóvel está avaliado em R$ 700 mil.
De zero a R$ 1,5 milhão - veja patrimônio dos candidatos a prefeito na Serra
De acordo com as dados disponibilizados pelo TSE, o valor em bens declarados por Audifax nas eleições 2024 é o mesmo informado pelo candidato em 2022, quando tentou se eleger governador do Estado. Até a quantia de R$ 20 mil depositada em conta bancária segue a mesma de dois anos atrás. Nilza Cordeiro (PSDB), vice na chapa liderada pelo progressista, consta como sem bens a declarar no sistema de candidaturas do tribunal.
O segundo lugar em maior volume de bens declarados à Justiça Eleitoral é ocupado pelo candidato estreante em pleitos eleitorais Weverson Meireles (PDT). O pupilo do atual prefeito da Serra, Sergio Vidigal (PDT), informou ao TSE ter R$ 676 mil em bens. Na lista estão um veículo avaliado em R$ 176 mil e uma casa de R$ 500 mil. Já a vice do pedetista, a delegada aposentada Gracimeri Gaviorno (MDB), declarou ter R$ 1.095.332,48 em bens. 
Antônio Bungenstab, candidato do PRTB, declarou R$ 500 mil em bens à Justiça Eleitoral. A quantia está ao valor de um apartamento que a família de Bungestab tem em Vitória.  Em 2022, quando tentou uma cadeira no Senado, o patrimônio do então candidato estava avaliado em R$ 550 mil. Seu vice, José Carlos Alves (PRTB), por sua vez, informou ter R$ 5 mil em espécie.
0 vereador Igor Elson (PL) tem em sua lista de bens declarados  à Justiça Eleitoral um apartamento localizada em Laranjeiras, na Serra, avaliado em R$ 115 mil; um veículo com valor estimado em R$ 18 mil; um veículo de R$ 30 mil; um terreno cotado em R$ 25 mil, além de R$ 70 mil em dinheiro em espécie.  A soma dos bens informados pelo parlamentar alcança os R$ 258.000,00.  
Quando disputou as eleições de 2020, Igor Elson declarou ter bens avaliados em R$ 155 mil.  Enquanto isso, em 2022,  ao registrar candidatura para o cargo de deputado estadual, informou ter R$ 131.000,00. O vice do parlamentar na chapa do PL declarou R$ 78 mil em bens.
O petista Professor Roberto Carlos tem R$ 482 mil em bens declarados. São patrimônios do candidato um carro de valor estimado em R$ 82 mil e um apartamento de R$ 400 mil. Sua vice, Cida Alves (PCdoB), conta com R$ 158 mil em bens.
O empresário Wylson Zon, que também tenta cargo eletivo pela primeira vez, pelo Novo, declarou R$ 279.520,00 em bens, que vão de participação em empreendimentos empresariais a automóvel. Seu vice,  William Lessa (Novo), afirma, no registro feito no TSE, não ter bens a declarar.

Antônio Bungenstab (PRTB)

  • Apartamento de família em Vitoria: R$ 500 mil
  • Total: R$ 500 mil

Audifax Barcelos (PP)

  • Sala comercial em Vitória: R$ 150 mil
  • Apartamento em Vila Velha: R$ 250 mil
  • Veiculo Jeep: R$ 150 mil
  • Casa em Vitória: R$ 700 mil
  • Casa na Serra: R$ 300 mil
  • Dinheiro em conta: R$ 20 mil
  • Total: R$ 1.570.000,00.

Igor Elson (PL)

  • Terreno rural de 1.750 metros quadrados localizado em Fundão: R$ 25 mil
  • Dinheiro em espécie - moeda nacional:  R$ 70 mil
  • Apartamento em Laranjeiras: R$ 115 mil
  • Carro Hyundai Tucson 2008: R$ 30 mil
  • Carro Renault Scenic 2006: R$ 18 mil
  • Total: R$ 258 mil

 Pablo Muribeca (Republicanos)

  •  Não há bens a declarar

 Professor Roberto Carlos (PT)

  • Veículo Nissan: R$ 82 mil
  • Um apartamento de 3 quarto em Valparaíso, na Serra: R$ 400 mil
  • Total: R$ 482 mil

 Weverson Meireles (PDT)

  • Um veículo Tracker: R$ 176 mil
  • Uma casa: R$ 500 mil
  • Total: R$ 676 mil

 Wylson Zon (Novo)

  • Quotas ou quinhões de capital: R$ 123.800,00
  • Um veículo Renaut Clio: R$ 10 mil
  • Quotas ou quinhões de capital: R$ 720,00
  • Quotas ou quinhões de capital: R$ 145 mil
  • Total: R$ 279.520,00

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Serra Política Candidato Eleições ES 2024
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A duplicação da BR 262 e os desafios das desapropriações
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 09/04/2026
Imagem de destaque
Ciclovia entre Vila Velha e Guarapari sinaliza novos tempos na mobilidade

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados