Veja o perfil dos candidatos a prefeito de Vitória

Um dos postulantes ao cargo de prefeito é Assumção, deputado estadual pelo PL, que terá como vice Mayra Marcarini, do mesmo partido. Em sua coligação estão os partidos PL, Agir e Mobiliza. A parlamentar Camila Valadão (Psol) também é candidata com o vice Macaciel Breda (Rede). A chapa é formada pela Federação Psol/Rede e não conta com o apoio de outras siglas.