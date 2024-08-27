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Eleições 2024

Veja o perfil dos candidatos a prefeito de Vitória

Capital tem seis postulantes ao comando da prefeitura, dois a menos do que o período da pré-campanha
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

27 ago 2024 às 09:59

Publicado em 27 de Agosto de 2024 às 09:59

A Capital do Espírito Santo, Vitória, tem seis candidatos a prefeito registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para as Eleições 2024. São dois nomes a menos do que as pré-candidaturas anunciadas antes do período eleitoral na disputa pelo comando da prefeitura mais importante do Estado.
Um dos postulantes ao cargo de prefeito é Assumção, deputado estadual pelo PL, que terá como vice Mayra Marcarini, do mesmo partido. Em sua coligação estão os partidos PL, Agir e Mobiliza. A parlamentar Camila Valadão (Psol) também é candidata com o vice Macaciel Breda (Rede). A chapa é formada pela Federação Psol/Rede e não conta com o apoio de outras siglas. 
O empresário Du (Avante) também teve seu nome confirmado e trouxe Coronel Wagner (PRTB), do Corpo de Bombeiros, para ser seu vice. Com isso, o militar desistiu da pré-candidatura ao cargo de prefeito. Outra pré-candidata que abdicou da disputa é Capitã Estéfane (Podemos), que vai buscar uma vaga na Câmara Municipal e não mais na prefeitura
O deputado estadual licenciado João Coser (PT) e ex-prefeito da Capital também busca o comando do Executivo municipal, com a vice Priscila Manzo (PV). A coligação do petista é formada pela Federação Brasil da Esperança (PT, PV e PCdoB) e conta com o apoio do PDT. 
A disputa inclui ainda o atual prefeito, Lorenzo Pazolini (Republicanos), que depois de um longo suspense anunciou a empresária Cris Samorini (PP) como vice, em sua busca pela reeleição. Ele tem o apoio do Republicanos, PSD, DC e Novo, e terá o maior tempo de televisão. O sexto candidato é Luiz Paulo (PSDB), com o vice Victor Ricciardi (União Brasil). O tucano é apoiado pela Federação PSDB/Cidadania, além dos partidos MDB, PSB, PMB e União Brasil.
Confira abaixo o perfil dos candidatos:

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