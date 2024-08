Coronel Wagner será vice de Du Kawasaki em Vitória

A queda de parte de uma pedra na Avenida Fioravante Rossi, no bairro Martinelli, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, assustou os moradores da região por volta das 23h do domingo (4). Em entrevista à reportagem da TV Gazeta, o coordenador da Defesa Civil do município, Alex Guerra, afirmou que o local já era monitorado desde 2017, ano em que a área apresentou risco de deslizamento. Apesar do susto, ninguém se feriu.