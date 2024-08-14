Cris Samorini será vice de Pazolini na disputa pela reeleição em Vitória

A ex-presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) Cris Samorini (PP) teve o nome confirmado como vice do prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos), nesta quarta-feira (14), na chapa em busca da reeleição. Ela foi a primeira mulher a comandar a Findes, sendo eleita em 2020, e também a diretoria financeira da Confederação Nacional da Indústria (CNI), cargo que assumiu em 2023.
Em abril, a empresária se filiou ao PP e, no mês seguinte, anunciou que se licenciaria do cargo de presidente da Findes com a justificativa de que avaliava “algumas possibilidades na vida pública”. Ela também se licenciou da diretoria da CNI. Desde então, aumentaram os rumores no mercado político da Capital de que ela se preparava para ter seu nome indicado a vice.
Cris Samorini disse ser grata a Pazolini pela escolha, afirmando ainda que o admira como gestor. “É uma oportunidade que será bastante enriquecedora, pois Vitória tem excelência em gestão, funcionamento da máquina pública, planejamento estratégico robusto, transparência, além de resultados importantes em áreas como saúde e educação. Acredito em nossa capacidade de, juntos, construirmos uma cidade de paz e união”, destacou.
Além de Samorini, outros três nomes eram cotados para o posto de vice do prefeito. O partido da empresária, por exemplo, listou, em convenção, o presidente da Câmara de Vitória, Leandro Piquet, e o presidente municipal da sigla, Marcos Delmaestro, como opções para compor a chapa com Pazolini. Existia ainda o nome de Aridelmo Teixeira (Novo).
A decisão pelo nome de Cris considera o tamanho do PP na Capital, partido mais robusto que o Novo. Com a empresária como vice, o Republicanos também poderá contar com a verba do Fundo Eleitoral destinado às candidaturas femininas.