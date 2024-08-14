Cris Samorini será vice de Pazolini na disputa pela reeleição em Vitória

Cris Samorini disse ser grata a Pazolini pela escolha, afirmando ainda que o admira como gestor. “É uma oportunidade que será bastante enriquecedora, pois Vitória tem excelência em gestão, funcionamento da máquina pública, planejamento estratégico robusto, transparência, além de resultados importantes em áreas como saúde e educação. Acredito em nossa capacidade de, juntos, construirmos uma cidade de paz e união”, destacou.