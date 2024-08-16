Corrida eleitoral terá disputa pelo comando dos municípios e por vaga nas câmaras de vereadores Crédito: Freepik

A Justiça Eleitoral no Espírito Santo conta, até a tarde desta sexta-feira (16), com 9.657 registros de candidaturas para disputar as eleições municipais deste ano. O prazo para que os postulantes aos cargos de vereador, prefeito e vice tivessem as chapas registradas terminou na quinta-feira (15).

No detalhamento das candidaturas registradas em território capixaba, os dados do TSE mostram que 9.105 nomes tentam vaga de vereador nos 78 municípios do Estado. Os candidatos a prefeito totalizam 275 registros, enquanto os vices registrados são 277.

Há, portanto, uma discrepância na relação de candidatos a prefeito (275) e seus vices (277) nos dados divulgados no Espírito Santo. O nome de Cris Samorini (PP), vice na chapa de Lorenzo Pazolini (Republicanos), candidato à reeleição em Vitória, é um dos que aparece duplicado na lista divulgada até o momento. A mesma coisa ocorre com Neto Barros (PP), cuja candidatura a prefeito de Baixo Guandu também foi computada duas vezes.

A Gazeta. Esses erros teriam ocorrido em função de instabilidade pela qual o sistema de divulgação de candidaturas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está passando. A expectativa é o problema seja solucionado e as informações corrigidas até o final desta sexta-feira (16), segundo informou o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) à reportagem de

Your browser does not support the audio element. ES tem mais de 9,6 mil candidatos a prefeito e a vereador registrados

Atualização e reforço na segurança do sistema

Em comunicado enviado à imprensa nesta sexta-feira (16), a Corte eleitoral informou, por meio de sua Secretaria de Tecnologia da Informação que realizará na próxima segunda-feira (19), a partir das 20h, uma atualização de segurança em sistemas operacionais. A previsão é que o procedimento seja concluído até as 6h da terça-feira (20).

Ainda de acordo com o TSE, a atualização no sistema vai trazer correções, além ajustar eventuais vulnerabilidades em sua base de dados sobre as candidaturas e as eleições deste ano.