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Eleições 2024

ES tem mais de 9,6 mil candidatos a prefeito e a vereador registrados

Prazo para o registro de candidaturas terminou na quinta-feira (15) e número de concorrentes está em fase computação pelo TSE
Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

16 ago 2024 às 17:22

Publicado em 16 de Agosto de 2024 às 17:22

Urna eletrônica
Corrida eleitoral terá disputa pelo comando dos municípios e por vaga nas câmaras de vereadores  Crédito: Freepik
A Justiça Eleitoral no Espírito Santo conta, até a tarde desta sexta-feira (16), com 9.657 registros de candidaturas para disputar as eleições municipais deste ano. O prazo para que os postulantes aos cargos de vereador, prefeito e vice tivessem as chapas registradas terminou na quinta-feira (15).
No detalhamento das candidaturas registradas em território capixaba, os dados do TSE mostram que 9.105  nomes tentam vaga de vereador nos 78 municípios do Estado. Os candidatos a prefeito totalizam 275 registros,  enquanto os vices registrados são 277.
Há, portanto, uma discrepância na relação de candidatos a  prefeito (275) e seus vices (277) nos dados divulgados no Espírito Santo. O nome de Cris Samorini (PP), vice na chapa de Lorenzo Pazolini (Republicanos), candidato à reeleição em Vitória, é um dos que aparece duplicado na lista divulgada até o momento. A mesma coisa ocorre com Neto Barros (PP), cuja candidatura a prefeito de Baixo Guandu também foi computada duas vezes.
Esses erros teriam ocorrido em  função de instabilidade pela qual o sistema de divulgação de candidaturas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está passando. A expectativa é o problema seja solucionado e as informações corrigidas até o final desta sexta-feira (16), segundo informou o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) à reportagem de A Gazeta.
ES tem mais de 9,6 mil candidatos a prefeito e a vereador registrados

Atualização e reforço na segurança do sistema

Em comunicado enviado à imprensa nesta sexta-feira (16), a Corte eleitoral informou, por meio de sua Secretaria de Tecnologia da Informação que realizará na próxima segunda-feira (19), a partir das 20h, uma atualização de segurança em sistemas operacionais. A previsão é que o procedimento seja concluído até as 6h da terça-feira (20).
Ainda de acordo com o TSE, a atualização no sistema vai trazer correções, além ajustar eventuais vulnerabilidades em sua base de dados sobre as candidaturas e as eleições deste ano.
"A aplicação de correções aprimora, ainda mais, os níveis de segurança cibernética na Justiça Eleitoral e visa evitar, ao máximo, o impacto nos sistemas de informação do Tribunal", afirma o tribunal no comunicado.

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