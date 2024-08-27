Veja o perfil dos candidatos à Prefeitura de Colatina

Na coligação, Renzo Vasconcelos tem o apoio ainda de Avante, União e do Republicanos, este confirmado no limite do prazo final de convenções, já que o deputado estadual e ex-prefeito Sérgio Meneguelli manteve o suspense sobre se candidatar ou não até o último momento. O parlamentar decidiu não concorrer e o Republicanos segue com Renzo.