Veja o perfil dos candidatos à Prefeitura de Colatina

O tabuleiro político em Colatina ficou movimentado na reta final do registro de candidaturas junto à Justiça Eleitoral para as Eleições 2024. Novos nomes entraram na disputa pela prefeitura e outros, que ainda eram opção na pré-campanha, foram retirados. Ao todo, os moradores do município têm seis alternativas para escolher no pleito.
O prefeito Guerino Balestrassi vai tentar a reeleição com o apoio de 14 partidos, incluindo o MDB, ao qual se filiou no ano passado. Após administrar o município no período de 2001 a 2008, o emedebista retornou em 2020 e, agora, vai buscar o apoio do eleitorado para permanecer à frente do Executivo. O médico Dionisio Boschetti (PP) completa a chapa majoritária como vice.
Um dos oponentes do prefeito na disputa é um antigo aliado: o ex-deputado estadual Renzo Vasconcelos (PSD), que recebeu expressiva votação para a Câmara Federal em 2022. O PSC, partido ao qual estava filiado, porém, não conseguiu atingir o quociente eleitoral e Renzo ficou fora da bancada capixaba em Brasília. Para tentar chegar ao comando da cidade, o político formou aliança com o também médico Dr. Pagotto (PSD), que será seu vice.
Na coligação, Renzo Vasconcelos tem o apoio ainda de Avante, União e do Republicanos, este confirmado no limite do prazo final de convenções, já que o deputado estadual e ex-prefeito Sérgio Meneguelli manteve o suspense sobre se candidatar ou não até o último momento. O parlamentar decidiu não concorrer e o Republicanos segue com Renzo.
Dois nomes se mantêm firmes na disputa desde a pré-campanha e com chapas majoritárias puro-sangue (compostas por só um partido). A chapa do Novo tem Vinícius Bragato como candidato a prefeito e Alexandre Morandi como vice e a composição do PL conta com o candidato Luciano Merlo e a Bispa Eliane Leal na vice. Apenas o PRTB se aliou ao partido do ex-presidente Jair Bolsonaro.
Bragatto teve a primeira experiência na política em 2022, quando concorreu a uma vaga na Assembleia Legislativa pelo Solidariedade, e Luciano vai tentar pela terceira vez consecutiva ocupar o cargo de prefeito. Na última eleição, ficou em segundo lugar com uma diferença de apenas 631 votos.
Na reta final de registro de candidaturas na Justiça Eleitoral, mais dois nomes surgiram para a disputa em Colatina: a professora Renata Marquesini, do Psol, que formou chapa com o educador social Rondinelli Eleotério, do mesmo partido; e o gerente bancário e professor Ronaldo Jorge, do Democracia Cristã, que tem o contador Edilson Sabadini, também do DC, como companheiro na majoritária.
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