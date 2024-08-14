Gerente de banco federal vai concorrer à Prefeitura de Colatina

Ronaldo Jorge está licenciado do Banco do Nordeste, uma instituição federal, para se dedicar à campanha que vai levar às ruas do município. Ele se colocou na disputa com a perspectiva de fazer Colatina retomar a relevância na política regional que, em sua avaliação, vem se perdendo ao longo dos anos. "Não vou pontuar nenhuma administração, mas a cidade precisa voltar a ter a liderança de outras épocas".