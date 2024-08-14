Gerente de banco federal vai concorrer à Prefeitura de Colatina

O partido Democracia Cristã (DC) lançou uma composição puro-sangue para concorrer nas Eleições 2024 à Prefeitura de Colatina. O gerente bancário Ronaldo Jorge vai encabeçar a chapa majoritária e terá o contador Elodilson Sabadini na disputa como vice-prefeito.
Ronaldo Jorge está licenciado do Banco do Nordeste, uma instituição federal, para se dedicar à campanha que vai levar às ruas do município. Ele se colocou na disputa com a perspectiva de fazer Colatina retomar a relevância na política regional que, em sua avaliação, vem se perdendo ao longo dos anos. "Não vou pontuar nenhuma administração, mas a cidade precisa voltar a ter a liderança de outras épocas".
Essa não é a primeira experiência de Ronaldo Jorge na política. Em 2016, foi candidato a vereador. Sabadini, seu vice, participou da disputa de 2020 como candidato a prefeito. Eles não foram eleitos, mas estão confiantes com a candidatura própria deste ano. "Trabalhamos com lideranças da cidade e chegamos a essa conclusão de concorrer. Também temos um grupo fortalecido de candidatos a vereador", sustenta Ronaldo Jorge.