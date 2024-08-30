Veja o perfil dos candidatos à Prefeitura de Cariacica

O cenário que havia se formado ainda na pré-campanha se confirmou em Cariacica: apenas três candidatos concorrem à prefeitura municipal nas Eleições 2024. Na disputa estão o prefeito Euclério Sampaio (MDB), que vai tentar a reeleição, e dois antigos adversários: a professora Célia Tavares (PT) e o pastor Ivan Bastos (PL).
Os três participaram da corrida eleitoral de 2020, quando o emedebista, na época do extinto Democratas, saiu vitorioso numa disputa que contou com 14 candidatos. Naquele ano, Célia foi para o segundo turno e obteve 41,31% dos votos. Nas eleições 2024, a maioria dos partidos que entrou no último pleito municipal com chapa majoritária decidiu apoiar a candidatura de Euclério.
As 15 siglas que o prefeito conquistou para sua base de apoio estão em um espectro político que parte do centro-esquerda, como o PSB do governador Renato Casagrande e da vice Shymenne de Castro, até chegar à direita, que tem entre suas representações o partido Novo.
Já Célia enfrentou resistência na pré-campanha, sobretudo dos diretórios municipais do PV e PCdoB, que compõem a Federação Brasil da Esperança com o PT e queriam ficar com Euclério. Entretanto, o nome da professora foi confirmado pela representação nacional do grupo. A petista conta, ainda, com a Federação Psol-Rede na coligação, que indicou o assistente social Hudson Vassoler para vice.
Apesar de não ter saído vencedora do último pleito municipal, Célia aposta na fidelidade do eleitorado que a levou para o segundo turno em 2020 e a fez ter uma votação expressiva. Outro ponto que pode pesar a seu favor é ter Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de volta à Presidência da República, fato que, na avaliação da professora, pode favorecer as candidaturas municipais do partido.
É, também, na liderança nacional, neste caso de Jair Bolsonaro (PL), que Ivan Bastos se apoia e estima ter chances na disputa. Ele analisa que entre os apoiadores do ex-presidente não há espaço para outros candidatos senão ele, uma vez que é do mesmo partido.
Diferentemente de 2020, quando obteve apenas 1% dos votos e ficou em penúltimo lugar entre os 14 candidatos, o pastor acredita que agora, estando no PL, terá melhor desempenho. Na última eleição, Ivan estava filiado ao MDB — hoje o partido do prefeito. Ao lado de Ivan Bastos na corrida eleitoral está a pedagoga Pâmmela Fiorio (PRTB) como vice na chapa majoritária.
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