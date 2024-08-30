Veja o perfil dos candidatos à Prefeitura de Cariacica

Os três participaram da corrida eleitoral de 2020, quando o emedebista, na época do extinto Democratas, saiu vitorioso numa disputa que contou com 14 candidatos. Naquele ano, Célia foi para o segundo turno e obteve 41,31% dos votos. Nas eleições 2024, a maioria dos partidos que entrou no último pleito municipal com chapa majoritária decidiu apoiar a candidatura de Euclério.