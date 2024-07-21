Euclério confirma ex-secretária como vice na disputa em Cariacica

O prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio (MDB), confirmou à reportagem de A Gazeta, na manhã deste domingo (21), o nome da ex-secretária Shymenne Benevicto de Castro (PSB) como candidata a vice na chapa em que vai disputar a reeleição. O anúncio oficial será feito na convenção dos partidos que vão compor a coligação do emedebista nas Eleições 2024.
Ex-secretária de Governo e Recursos Humanos, Shymenne já era considerada por Euclério um excelente quadro técnico na administração municipal e, agora, foi alçada à condição de vice. O nome dela havia sido antecipado pela reportagem de A Gazeta no início de junho.
Filiada ao PSB, partido do governador Renato Casagrande, de quem o prefeito é aliado, Shymenne deixou a secretaria no dia 6 de junho, prazo estipulado pela Justiça Eleitoral para que secretários e subsecretários se desligassem de suas funções nos órgãos públicos, caso fossem disputar o cargo de prefeito ou vice — condição que agora se confirma.