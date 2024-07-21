Euclério confirma ex-secretária como vice na disputa em Cariacica

Convenção do MDB oficializa Euclério Sampaio como candidato à reeleição pela Prefeitura de Cariacica. Evento teve apoio do governador Renato Casangrande, do PSB, e formaliza Shymenne Benevicto como vice na chapa

Ex-secretária de Governo e Recursos Humanos, Shymenne já era considerada por Euclério um excelente quadro técnico na administração municipal e, agora, foi alçada à condição de vice. O nome dela havia sido antecipado pela reportagem de A Gazeta no início de junho.