Federação nacional confirma Célia Tavares na disputa em Cariacica

À reportagem de A Gazeta, Célia Tavares ressaltou que sempre acreditou que essa seria a manifestação da federação, uma vez que, segundo ela, representa os interesses defendidos pelo grupo: candidatura própria em defesa da democracia e de um projeto com a participação popular na cidade. "Essa decisão reflete nossa capacidade de articulação e diálogo, que sempre foram mantidos", concluiu.