Federação nacional confirma Célia Tavares na disputa em Cariacica

A Federação Brasil da Esperança, que reúne PT, PV e PCdoB, confirmou o nome da professora petista Célia Tavares para disputar a Prefeitura de Cariacica no pleito de outubro. Ela enfrentava resistências locais, mas sua candidatura foi homologada em reunião da Comissão Executiva Nacional nesta quarta-feira (24) para as Eleições 2024.
Como federação, as três legendas precisam ter candidato único. O PT havia indicado a Célia e os diretórios estaduais dos outros dois partidos haviam concordado, mas as representações municipais de PV e PCdoB queriam seguir com o atual prefeito, Euclério Sampaio (MDB). Depois, anunciaram que levariam Heliomar Novais (PV) para disputar a vaga da federação, em votação na convenção, prevista para o próximo dia 4.
O PCdoB estadual que, inicialmente, apoiou o nome de Célia, recuou no posicionamento e manifestou que também preferiria apoiar a reeleição de Euclério, entre outros argumentos, porque o MDB, partido do prefeito, é um aliado tanto do governo estadual quanto do federal, liderado por Lula (PT).
À reportagem de A Gazeta, Célia Tavares ressaltou que sempre acreditou que essa seria a manifestação da federação, uma vez que, segundo ela, representa os interesses defendidos pelo grupo: candidatura própria em defesa da democracia e de um projeto com a participação popular na cidade. "Essa decisão reflete nossa capacidade de articulação e diálogo, que sempre foram mantidos", concluiu.