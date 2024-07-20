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Eleições 2024

PCdoB desembarca de candidatura do PT para apoiar Euclério em Cariacica

O presidente estadual do partido, Neio Lúcio, analisa que o momento é de garantir a reeleição do prefeito e adotar estratégias visando 2026
Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

19 jul 2024 às 21:16

Publicado em 19 de Julho de 2024 às 21:16

Célia Tavares lançada pré-candidata pelo PT a Prefeitura de Cariac
Célia Tavares (PT) encontra resistência de aliados para manter candidatura à Prefeitura de Cariacica Crédito: Ricardo Medeiros
A candidatura da professora Célia Tavares (PT) na disputa à Prefeitura de Cariacica está perdendo, a cada dia, apoios que poderiam garantir seu nome nas Eleições 2024. A resistência já vinha sendo manifestada pelos diretórios municipais do PV e PCdoB, legendas que integram, com o Partido dos Trabalhadores, a Federação Brasil da Esperança. Agora, o presidente do comitê estadual do PCdoB, o médico Neio Lúcio Fraga Pereira, também reforça o grupo dos que desembarcam da candidatura petista para apoiar a reeleição do prefeito Euclério Sampaio (MDB). 
Há cerca de um mês, os representantes estaduais das três siglas haviam decidido pelo nome de Célia para concorrer em Cariacica, embora já não houvesse, naquele momento, a concordância da maioria dos correligionários. De lá para cá, o cenário foi se tornando mais difícil, a ponto de, na última semana, Neio Lúcio afirmar que havia liberado os filiados do partido para decidir se iriam seguir com a professora ou com Euclério. Nesta sexta-feira (19), porém, ele resolveu assumir que o PCdoB estadual prefere o emedebista na disputa. 
Neio Lúcio faz algumas ponderações para justificar esse posicionamento. Uma delas é que, no debate da federação, a centralidade da disputa na Grande Vitória deveria ser a candidatura de João Coser (PT) na Capital, isto é, concentrar esforços para fazer as composições necessárias para que o deputado estadual petista volte ao comando da Prefeitura de Vitória.
"O PCdoB também defende que a gente mantenha a amplitude de alianças que elegeu (Renato) Casagrande e que ajudou a eleger o Lula", pontua, ressaltando que, no segundo turno das eleições de 2022, Euclério foi fundamental na campanha do governador, contribuindo para sua reeleição.  "Só que tem gente que não vê isso", acrescenta Neio Lúcio. 
Uma eventual aliança da federação à candidatura de Euclério poderia retornar com o apoio do MDB em Vitória — município que é prioridade, na avaliação do presidente estadual do PCdoB. Neio Lúcio afirma que essa é uma negociação que poderá ser feita, apesar de, até o momento, os emedebistas na Capital terem avalizado a candidatura do ex-prefeito Luiz Paulo Vellozo Lucas (PSDB). 
"Mas não só com o MDB. Essa conversa está sendo feita também com outras forças", frisa.
Neio Lúcio diz que esse era o posicionamento do partido desde o início das articulações para o pleito de outubro, mas que parte do PT insiste com uma candidatura própria em Cariacica. 

Federação busca consenso

O conflito maior é que, como federação, os três partidos precisam encontrar consenso para ter apenas um candidato, seja de uma das legendas, seja para declarar apoio a um nome de outra sigla. 
No início da semana, um grupo de 14 pré-candidatos a vereador do PV e do PCdoB, inclusive Cesar Lucas e Nelson Baby, presidentes dos diretórios municipais dos dois partidos, respectivamente, assinaram um manifesto para manter o nome de Heliomar Novais (PV) como alternativa da federação na disputa à prefeitura. Isso, para que a definição do candidato, entre ele e Célia, seja feita na convenção, prevista para o dia 4 de agosto. No entanto, esse é só mais um embate para a professora petista, uma vez que muitos desses filiados, como Cesar Lucas, também preferem Euclério. 
Neio Lúcio observa que tudo o que está sendo construído para este ano pode repercutir nas eleições gerais. "É antessala de 2026. Então, precisamos pensar num projeto coletivo", conclui. 
Há uma semana, a reportagem de A Gazeta busca um posicionamento do PT sobre a resistência à candidatura de Célia Tavares, sem retorno. É importante lembrar que, em municípios com mais de 200 mil moradores, como é o caso de Cariacica, a decisão final é da comissão geral formada pelos diretórios nacionais, se não houver um consenso local. A assessoria da federação foi procurada na noite desta sexta-feira, mas não foi possível o contato. 
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