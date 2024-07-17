Nome do PT em Cariacica não é consenso e PV mantém pré-candidato

O problema é que, como federação, os partidos só podem ter um candidato. O documento que mostra resistência ao nome de Célia Tavares foi assinado por alguns filiados do PV e do PCdoB, inclusive Cesar Lucas e Nelson Baby, presidentes dos diretórios municipais dos dois partidos, respectivamente. Cesar Lucas afirma que caberá votação para definir o nome que, efetivamente, vai representar a federação.