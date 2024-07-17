Nome do PT em Cariacica não é consenso e PV mantém pré-candidato

O nome de Célia Tavares (PT) para encabeçar a chapa que vai concorrer à Prefeitura de Cariacica nas Eleições 2024 não é consenso entre os integrantes da Federação Brasil da Esperança que, além do Partido dos Trabalhadores, inclui PV e PCdoB. Após quase um mês da indicação da professora petista como a representante do grupo na disputa majoritária, numa reunião dos diretórios estaduais das três legendas, um manifesto foi formulado por 14 pré-candidatos a vereador, afirmando que mantêm o nome de Heliomar Novais (PV). Isso, para que a definição do candidato seja feita na convenção, prevista para o dia 4 de agosto.
O problema é que, como federação, os partidos só podem ter um candidato. O documento que mostra resistência ao nome de Célia Tavares foi assinado por alguns filiados do PV e do PCdoB, inclusive Cesar Lucas e Nelson Baby, presidentes dos diretórios municipais dos dois partidos, respectivamente. Cesar Lucas afirma que caberá votação para definir o nome que, efetivamente, vai representar a federação.
É importante lembrar que, em municípios com mais de 200 mil moradores, como é o caso de Cariacica, a decisão final é da comissão geral formada pelos diretórios nacionais.