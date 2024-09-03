Veja o perfil dos candidatos à Prefeitura de Vila Velha

Seis candidatos registraram suas candidaturas junto à Justiça Eleitoral para disputar as eleições para a prefeitura de Vila Velha. O atual prefeito, Arnaldinho Borgo (Podemos), busca repetir o resultado que obteve em 2020, quando se elegeu para o cargo com mais de 69% dos votos.
Para isso, reuniu em torno do projeto a maior coligação do município, formada por 13 siglas: além do Podemos, também o Republicanos, PDT, MDB, PRD, DC, Novo, PMB, Agir, PSB, União Brasil, PSD e Progressistas, esse último após a desistência do ex-prefeito Neucimar Fraga (PP) da disputa.
Representando a direita e buscando nacionalizar o debate ao enfatizar o apoio recebido do ex-presidente Jair Bolsonaro, Coronel Ramalho (PL), que foi secretário de Estado de Segurança, também disputa o cargo. Na outra ponta do espectro político e com a imagem associada ao presidente Lula (PT), a Federação Brasil da Esperança (PT, PCdoB e PV) escalou o ex-vereador João Batista Babá (PT).
Indicado pelo ex-prefeito Max Filho, que desistiu da corrida, o ex-vice-prefeito Mauricio Gorza (PSDB) tentará se eleger pela Federação PSDB-Cidadania. Completam o quadro mais um candidato de esquerda, Professor Nicolas Trancho (Psol), pela Federação PSOL/Rede e mais um de direita, Gabriel Ruy (Mobiliza).