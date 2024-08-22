O tucano Maurício Gorza é candidato a prefeito de Vila Velha Crédito: Divulgação e Arte A Gazeta

A Gazeta com os nomes que disputam o posto máximo do Executivo nos maiores colégios eleitorais do Elaborar estudos para a implantação de tarifa zero no transporte público, criar unidades básicas de saúde modernas e tecnológicas e realizar obras para drenagem das chuvas. Essas são algumas das propostas apresentadas por Maurício Gorza (PSDB) nesta série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Vila Velha . As conversas comaçaram a ser publicadas na segunda-feira (19) e seguem até sexta (23), inaugurando uma sequência de diálogos, sabatinas e debates decom os nomes que disputam o posto máximo do Executivo nos maiores colégios eleitorais do Espírito Santo

Pela manhã, também nesta semana, estão sendo divulgadas as entrevistas com os políticos que querem comandar Vitória pelos próximos quatro anos. Já na semana seguinte, de 26 a 30 de agosto, será a vez dos candidatos da Serra e de Cariacica

Todos os candidatos a prefeito registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) foram convidados a responder quais são os seus planos para seis áreas prioritárias da cidade. A ordem de publicação das entrevistas é alfabética, de acordo com o nome de urna registrado na Justiça Eleitoral.

As perguntas cobrem os temas de mobilidade urbana, saúde, segurança pública, educação, finanças e infraestrutura e foram enviadas por e-mail. Também foi pedido que os candidatos destacassem as cinco principais propostas de seus planos de governo. Pelas regras acordadas com os candidatos, não são aceitas respostas enviadas após o prazo limite estabelecido.

Your browser does not support the audio element. Maurício Gorza promete mais postos de saúde e estudo para tarifa zero no transporte em Vila Velha

Na Capital, todos os seis candidatos concederam entrevistas. A publicação começou na manhã de segunda, com Assumção (PL), seguiu com Camila Valadão (Psol) e Du (Avante), na terça, João Coser (PT), na quarta, Lorenzo Pazolini (Republicanos), nesta quinta, e termina na sexta com Luiz Paulo (PSDB).

Já à tarde, estão sendo publicadas as conversas com os candidatos de Vila Velha. Tiveram início com Arnaldinho Borgo (Podemos), na segunda, e seguiram com Coronel Ramalho (PL), na terça, Gabriel Ruy (Mobiliza), na quarta, e Mauricio Gorza (PSDB), nesta quinta. Na sexta, é a vez do Professor Nícolas Trancho (Psol).

O candidato João Batista Babá (PT) foi convidado para a série de entrevistas, confirmou a participação, mas não enviou as respostas até o prazo combinado.

Confira abaixo a entrevista com Maurício Gorza: