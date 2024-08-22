Elaborar estudos para a implantação de tarifa zero no transporte público, criar unidades básicas de saúde modernas e tecnológicas e realizar obras para drenagem das chuvas. Essas são algumas das propostas apresentadas por Maurício Gorza (PSDB) nesta série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Vila Velha. As conversas comaçaram a ser publicadas na segunda-feira (19) e seguem até sexta (23), inaugurando uma sequência de diálogos, sabatinas e debates de A Gazeta com os nomes que disputam o posto máximo do Executivo nos maiores colégios eleitorais do Espírito Santo.
Todos os candidatos a prefeito registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) foram convidados a responder quais são os seus planos para seis áreas prioritárias da cidade. A ordem de publicação das entrevistas é alfabética, de acordo com o nome de urna registrado na Justiça Eleitoral.
As perguntas cobrem os temas de mobilidade urbana, saúde, segurança pública, educação, finanças e infraestrutura e foram enviadas por e-mail. Também foi pedido que os candidatos destacassem as cinco principais propostas de seus planos de governo. Pelas regras acordadas com os candidatos, não são aceitas respostas enviadas após o prazo limite estabelecido.
Maurício Gorza promete mais postos de saúde e estudo para tarifa zero no transporte em Vila Velha
Na Capital, todos os seis candidatos concederam entrevistas. A publicação começou na manhã de segunda, com Assumção (PL), seguiu com Camila Valadão (Psol) e Du (Avante), na terça, João Coser (PT), na quarta, Lorenzo Pazolini (Republicanos), nesta quinta, e termina na sexta com Luiz Paulo (PSDB).
Já à tarde, estão sendo publicadas as conversas com os candidatos de Vila Velha. Tiveram início com Arnaldinho Borgo (Podemos), na segunda, e seguiram com Coronel Ramalho (PL), na terça, Gabriel Ruy (Mobiliza), na quarta, e Mauricio Gorza (PSDB), nesta quinta. Na sexta, é a vez do Professor Nícolas Trancho (Psol).
O candidato João Batista Babá (PT) foi convidado para a série de entrevistas, confirmou a participação, mas não enviou as respostas até o prazo combinado.
Confira abaixo a entrevista com Maurício Gorza:
Os constantes engarrafamentos são uma das principais queixas dos moradores de Vila Velha. Quais são as suas propostas para resolver os gargalos no trânsito e melhorar a mobilidade no município?
Contratação de estudo de plano diretor para mobilidade e tráfico que norteie as ações nos próximos 20 anos, bem como ações imediatas como otimização das vias existentes, revisão de sentidos de tráfego, estacionamento, sincronização de semáforos e velocidade nas vias. Ampliação da malha de ciclovias, promovendo a integração dos diferentes modais de transportes e incentivo ao uso de meios de transporte sustentáveis; elaborar estudos de implantação de tarifa zero no transporte público municipal Cidade sem Roleta. Incentivar as empresas a adotarem teletrabalho ou a flexibilização de horário.
Algumas áreas de Vila Velha sofrem com alagamentos históricos, situação que tende a se agravar com as mudanças climáticas. Quais as medidas que você pretende adotar para combater o problema?
Limpeza e desassoreamento dos canais, valões e redes de drenagem de forma sistemática e permanente, implantação de obras de drenagem superficial (águas que se acumulam nas vias públicas após as chuvas). Construção de reservatórios subterrâneos (piscinões). Seleção de ruas, calçadas e estacionamentos para implantação de pavimentação permeável. Retirada de todo despejo de esgoto doméstico das redes coletoras de águas pluviais, otimizando as obras de implantação das unidades operacionais propostas pelo plano diretor de drenagem urbana, tais como elevatórias, galerias e redes de águas pluviais.
De que forma o município pretende melhorar a segurança pública com ações que vão além da atuação da Guarda Municipal? Quais os seus planos para bairros com maior vulnerabilidade social, em que a atuação do tráfico de drogas é maior?
Modernização de infraestrutura, tais como iluminação pública, água e esgoto, drenagem, pavimentação de ruas etc. Fortalecimento de polos locais, com estrutura e função de elaboração de oferta de mão de obra, capacitação e treinamento profissional em parceria com Sest/Senat e órgãos afins. Integração de tecnologia com a expertise dos órgãos de segurança, buscando qualificar as ações de prevenção e repressão da criminalidade.
Na área da Saúde, uma das principais queixas da população é conseguir consultas médicas com especialistas e realizar exames com agilidade. Se for eleito, quais os compromissos da sua gestão para garantir atendimento médico de qualidade aos moradores?
Promover uma saúde pública humanizada e efetiva com acesso amplo e resultados que proporcionem o bem-estar dos usuários através de um atendimento de qualidade, elevando o IDH do município. Implantar novas unidades básicas de saúde e modernizá-las através da aquisição de equipamentos eletrônicos e informatização. Atualização e disponibilização da relação municipal de medicamentos essenciais do Remune, investindo na telemedicina como alternativa de atendimento. Ampliar treinamento e capacitação para os funcionários de saúde com ênfase na humanização do atendimento.
O Plano Nacional de Educação estabelece como uma de suas metas, que deve ser cumprida até 2026, que as gestões municipais devem oferecer educação em tempo integral em no mínimo 50% das escolas públicas e atender pelo menos 25% dos alunos da educação básica. No ensino fundamental de Vila Velha, apenas 6,8% dos estudantes dos anos iniciais e 18,4% dos anos finais, segundo dados do Censo Escolar, eram atendidos por essa modalidade de ensino em 2023. Quais os seus planos para atingir a meta?
Para atingir o objetivo de educação em tempo integral em Vila Velha, está sendo planejada uma colaboração entre o setor público e privado que incluirá a expansão da infraestrutura, treinamento de professores e disponibilização de atividades extracurriculares. Buscaremos financiamento de empresas para laboratórios de informática, projetos de sustentabilidade e programas de contraturno. Portanto, nossa intenção é aumentar o atendimento integral nas escolas e preparar os alunos para os desafios futuros.
Mesmo com a reforma previdenciária, Vila Velha tem déficit previdenciário milionário. Em 2023, o valor alcançou R$ 73 milhões. Qual será a estratégia adotada pela cidade para reduzir os aportes, que hoje tiram dinheiro de outras áreas da cidade?
O orçamento anual municipal é de R$ 2 bilhões, sendo repassado atualmente para a Câmara Municipal de Vila Velha aproximadamente R$ 40 milhões. Vamos realizar auditoria no modelo de plano previdenciário atual objetivando avaliação de sua real performance. Adotar medidas de correção necessárias, uma vez que não é nossa pretensão onerar ainda mais os proventos dos servidores. Diversificar investimentos, criando fundos de investimentos sustentáveis que assegurem o crescimento do recurso previdenciário.
Se você tivesse que destacar as cinco principais propostas do seu plano de governo, quais seriam elas?
Cuidar das pessoas: Criar Secretaria combate à fome e à miséria. Educação: Expansão da infraestrutura, treinamento/qualificação de professores, atividades extracurriculares. Saúde: Promover saúde pública humanizada e efetiva com acesso amplo, resultando no bem-estar de usuários. Segurança: Integração de tecnologia com expertise de órgãos de segurança, qualificando ações de prevenção e repressão da criminalidade. Mobilidade urbana: Ampliação da malha de ciclovias promovendo integração dos diferentes modais, elaborar estudos de implantação de tarifa zero no transporte público (Cidade sem Roleta).