Comandar diretamente um programa de combate ao crime, centralizar diversos serviços médicos em um único local e ampliar o acesso a creches. Essas são algumas das propostas apresentadas por Coronel Ramalho (PL) nesta série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Vila Velha. As conversas começaram a ser publicadas na segunda-feira (19) e vão até a próxima sexta-feira (23), à tarde, inaugurando uma sequência de diálogos, sabatinas e debates de A Gazeta com os nomes que disputam o posto máximo do Executivo nos maiores colégios eleitorais do Espírito Santo.
Todos os candidatos a prefeito registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) foram convidados a responder quais são os seus planos para seis áreas prioritárias da cidade. A ordem de publicação das entrevistas é alfabética, de acordo com o nome de urna registrado na Justiça Eleitoral.
As perguntas cobrem os temas de mobilidade urbana, saúde, segurança pública, educação, finanças e infraestrutura e foram enviadas por e-mail. Também foi pedido que os candidatos destacassem as cinco principais propostas de seus planos de governo. Pelas regras acordadas com os candidatos, não são aceitas respostas enviadas após o prazo limite estabelecido.
Coronel Ramalho promete combate direto à violência e multi-hospital em Vila Velha
Na Capital, todos os seis candidatos concederam entrevistas. A publicação começou na manhã de segunda com Assumção (PL) e seguiu nesta terça com Camila Valadão (Psol) e Du (Avante). Nos demais dias desta semana, a ordem será João Coser (PT), Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Luiz Paulo (PSDB).
Na parte da tarde, estão sendo publicadas as conversas com os candidatos de Vila Velha. Tiveram início na segunda com Arnaldinho Borgo (Podemos), seguem nesta terça com Coronel Ramalho (PL) e, nos dias seguintes, serão divulgadas as entrevistas com Gabriel Ruy (Mobiliza), Mauricio Gorza (PSDB) e Professor Nícolas Trancho (Psol).
O candidato João Batista Babá (PT) foi convidado para a série de entrevistas, confirmou a participação, mas não enviou as respostas até o prazo combinado.
Confira abaixo a entrevista com Coronel Ramalho:
Os constantes engarrafamentos são uma das principais queixas dos moradores de Vila Velha. Quais são as suas propostas para resolver os gargalos no trânsito e melhorar a mobilidade no município?
Propomos o conjunto de medidas: parceria público-privada com apoio do Estado e de prefeituras da Região Metropolitana para solução estruturante, como um túnel com priorização do transporte coletivo. Implantação de corredor exclusivo de ônibus (BRT) em parceria com o Estado. Ciclovias e ciclofaixas ligando bairros, terminais e transporte aquaviário, com mais bicicletas compartilhadas. Modernização da sinalização, alargamento e retificação de vias. Implantação do binário inteligente na Rodovia do Sol. Ampliar o sistema de bicicletas compartilhadas BikeVV, levando-o a todos os bairros.
Algumas áreas de Vila Velha sofrem com alagamentos históricos, situação que tende a se agravar com as mudanças climáticas. Quais as medidas que você pretende adotar para combater o problema?
Apoiar e fiscalizar os investimentos do governo do Estado em macrodrenagem, bombeamento e desobstrução de canais, implementando efetivamente o centro de operações das estações de bombeamento e de prevenção às enchentes. Realizar ações rotineiras de microdrenagem, desobstrução e desassoreamento de galerias. Implantar o Programa Vila Velha de Fortalecimento da Resiliência Climática, com mapeamento de áreas de risco, infraestrutura verde, plano de contingência e educação comunitária. Efetivar o Programa Vila Velha "Cidade das Praias e dos Parques Urbanos", investindo em áreas verdes.
De que forma o município pretende melhorar a segurança pública com ações que vão além da atuação da Guarda Municipal? Quais os seus planos para bairros com maior vulnerabilidade social, em que a atuação do tráfico de drogas é maior?
Proponho o Vila Velha Segura: modernizar o Centro de Inteligência em Segurança, integrando aos sistemas das polícias estadual e federal e usando IA para reconhecimento facial, de placas e para combate à criminalidade. Aprovar legislação para internação humanizada de moradores de rua que ofereçam riscos à sociedade. Reimplantar a Guarda Escolar e reestruturar a Guarda de Trânsito com foco na educação. Criar o "Protege Mulher Vila Velha”. Promover ação da Guarda Municipal com comunidades. Expandir o videomonitoramento e intensificar fiscalizações por meio de tecnologia na iluminação pública.
Na área da Saúde, uma das principais queixas da população é conseguir consultas médicas com especialistas e realizar exames com agilidade. Se for eleito, quais os compromissos da sua gestão para garantir atendimento médico de qualidade aos moradores?
A saúde será prioridade visando ao atendimento de qualidade pelo "Vila Velha Saúde para Todos": Criação do Multi-Hospital, equipado com UPA 24h, CAPS, ótica, centro de especialidades e pequenas cirurgias. Implantação do "Alô Saúde Vila Velha", serviço de telemedicina. Modernização do sistema de saúde com prontuários eletrônicos e sistema inteligente de agendamento. Cobertura total de Estratégia Saúde da Família com equipes completas. Oferta de atendimento especializado às mulheres. Ampliação da rede de serviços voltados à saúde mental. Criação de centro de atendimento para neurodivergentes.
O Plano Nacional de Educação estabelece como uma de suas metas, que deve ser cumprida até 2026, que as gestões municipais devem oferecer educação em tempo integral em no mínimo 50% das escolas públicas e atender pelo menos 25% dos alunos da educação básica. No ensino fundamental de Vila Velha, apenas 6,8% dos estudantes dos anos iniciais e 18,4% dos anos finais, segundos dados do Censo Escolar, eram atendidos por essa modalidade de ensino em 2023. Quais os seus planos para atingir a meta?
Vamos priorizar: implantar o Programa "Pé de Infância", com ampliação de vagas para crianças até 5 anos. Implantar Escolas Cívico-Militares. Criar Programa de Jornada Escolar Ampliada, com aumento de matrículas em tempo integral, buscando atingir as metas do Plano Municipal de Educação. Priorização da alfabetização para assegurar uma base sólida nos processos de ensino-aprendizagem. Investimento em Tecnologia e IA para auxiliar nos processos de alfabetização e iniciação científica. Criar o "Mais Bolsa Aluno", um programa de assistência estudantil, com calendário e valores fixos anualmente.
Mesmo com a reforma previdenciária, Vila Velha tem déficit previdenciário milionário. Em 2023, o valor alcançou R$ 73 milhões. Qual será a estratégia adotada pela cidade para reduzir os aportes, que hoje tiram dinheiro de outras áreas da cidade?
Para enfrentar esse desafio, propomos as seguintes ações: revisar as projeções atuariais considerando as novas realidades demográficas e econômicas. Adotar política de segregação de massas, separando servidores em dois grupos para equilibrar o sistema a longo prazo. Promover campanhas de conscientização e auxiliar na construção de bons produtos de mercado para incentivar a migração voluntária para o Regime de Previdência Complementar. Diversificar a carteira de investimentos do fundo previdenciário. Realizar ajustes nas políticas atuarial e de investimento para garantir o equilíbrio financeiro.
Se você tivesse que destacar as cinco principais propostas do seu plano de governo, quais seriam elas?
Segurança: o programa "Vila Velha Segura" será liderado diretamente pelo Gabinete do Prefeito, demonstrando o compromisso da gestão em combater a violência e reduzir os índices de criminalidade. Saúde: criação do Multi-Hospital Vila Velha, centralizando diversos serviços médicos em um único local. Educação: Programa "Pé de Infância" para ampliar o acesso a creches e pré-escolas. Desenvolvimento Urbano: revitalizar áreas abandonadas pelo poder público. Meio Ambiente e Sustentabilidade: Implantação de programa de coleta seletiva e reciclagem, criação de parques, investimento em energias renováveis.