Gabriel Ruy, que se define como liberal e libertário, é candidato a prefeito de Vila Velha Crédito: Divulgação e Arte A Gazeta

A Gazeta com os nomes que disputam o posto máximo do Executivo nos maiores colégios eleitorais do Instalar câmeras de vigilância com inteligência artificial israelense, financiar bolsas de estudos em escolas privadas e criar um Centro Cultural. Essas são algumas das propostas apresentadas por Gabriel Ruy (Mobiliza), nesta série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Vila Velha . As conversas estão sendo publicadas de segunda-feira (19) até sexta (23) à tarde, inaugurando uma sequência de diálogos, sabatinas e debates decom os nomes que disputam o posto máximo do Executivo nos maiores colégios eleitorais do Espírito Santo

Pela manhã, também nesta semana, estão sendo divulgadas as entrevistas com os políticos que querem comandar Vitória pelos próximos quatro anos. Já na semana seguinte, de 26 a 30 de agosto, será a vez dos candidatos da Serra e de Cariacica

Todos os candidatos a prefeito registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) foram convidados a responder quais são os seus planos para seis áreas prioritárias da cidade. A ordem de publicação das entrevistas é alfabética, de acordo com o nome de urna registrado na Justiça Eleitoral.

As perguntas cobrem os temas de mobilidade urbana, saúde, segurança pública, educação, finanças e infraestrutura e foram enviadas por e-mail. Também foi pedido que os candidatos destacassem as cinco principais propostas de seus planos de governo. Pelas regras acordadas com os candidatos, não são aceitas respostas enviadas após o prazo limite estabelecido.

Your browser does not support the audio element. Gabriel Ruy promete bolsa de estudo em escolas particulares e 'Big Brother Vila Velha'

Na Capital, todos os seis candidatos concederam entrevistas. A publicação começou na manhã de segunda, com Assumção (PL), seguiu com Camila Valadão (Psol) e Du (Avante), na terça, e com João Coser (PT), nesta quarta. Nos demais dias desta semana, a ordem será Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Luiz Paulo (PSDB).

Já à tarde, estão sendo publicadas as conversas com os candidatos de Vila Velha. Tiveram início com Arnaldinho Borgo (Podemos), na segunda, e Coronel Ramalho (PL), na terça. Nesta quarta, é a vez de Gabriel Ruy (Mobiliza). Nos próximos dias, serão publicadas as entrevistas de Mauricio Gorza (PSDB) e Professor Nícolas Trancho (Psol).

O candidato João Batista Babá (PT) foi convidado para a série de entrevistas, confirmou a participação, mas não enviou as respostas até o prazo combinado.

Confira abaixo a entrevista com Gabriel Ruy (Mobiliza):