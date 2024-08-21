Instalar câmeras de vigilância com inteligência artificial israelense, financiar bolsas de estudos em escolas privadas e criar um Centro Cultural. Essas são algumas das propostas apresentadas por Gabriel Ruy (Mobiliza), nesta série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Vila Velha. As conversas estão sendo publicadas de segunda-feira (19) até sexta (23) à tarde, inaugurando uma sequência de diálogos, sabatinas e debates de A Gazeta com os nomes que disputam o posto máximo do Executivo nos maiores colégios eleitorais do Espírito Santo.
Todos os candidatos a prefeito registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) foram convidados a responder quais são os seus planos para seis áreas prioritárias da cidade. A ordem de publicação das entrevistas é alfabética, de acordo com o nome de urna registrado na Justiça Eleitoral.
As perguntas cobrem os temas de mobilidade urbana, saúde, segurança pública, educação, finanças e infraestrutura e foram enviadas por e-mail. Também foi pedido que os candidatos destacassem as cinco principais propostas de seus planos de governo. Pelas regras acordadas com os candidatos, não são aceitas respostas enviadas após o prazo limite estabelecido.
Gabriel Ruy promete bolsa de estudo em escolas particulares e 'Big Brother Vila Velha'
Na Capital, todos os seis candidatos concederam entrevistas. A publicação começou na manhã de segunda, com Assumção (PL), seguiu com Camila Valadão (Psol) e Du (Avante), na terça, e com João Coser (PT), nesta quarta. Nos demais dias desta semana, a ordem será Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Luiz Paulo (PSDB).
Já à tarde, estão sendo publicadas as conversas com os candidatos de Vila Velha. Tiveram início com Arnaldinho Borgo (Podemos), na segunda, e Coronel Ramalho (PL), na terça. Nesta quarta, é a vez de Gabriel Ruy (Mobiliza). Nos próximos dias, serão publicadas as entrevistas de Mauricio Gorza (PSDB) e Professor Nícolas Trancho (Psol).
O candidato João Batista Babá (PT) foi convidado para a série de entrevistas, confirmou a participação, mas não enviou as respostas até o prazo combinado.
Confira abaixo a entrevista com Gabriel Ruy (Mobiliza):
Os constantes engarrafamentos são uma das principais queixas dos moradores de Vila Velha. Quais são as suas propostas para resolver os gargalos no trânsito e melhorar a mobilidade no município?
Trabalhar para a criação de uma 4ª Ponte e 5ª Ponte ligando Vila Velha a Vitória, independente das paixões ideológicas de seus mandatários; lutar para a implementação de Terminal Rodoviário junto à GVBus na região da Ponta da Fruta e Grande Terra Vermelha; trazer para debate o plano metroviário para Vila Velha e municípios vizinhos; avaliar e fomentar os modais alternativos de transporte (ferrovias, veículo leve sobre trilhos, BRT, teleféricos e hidrovias); o retorno das atividades dos catraieiros de Paul, como prestadores de serviço no segmento de transporte.
Algumas áreas de Vila Velha sofrem com alagamentos históricos, situação que tende a se agravar com as mudanças climáticas. Quais as medidas que você pretende adotar para combater o problema?
Vamos ampliar as obras de macrodrenagem e aumentar a capacidade das estações de bombeamento de águas pluviais. Intensificaremos a limpeza e dragagem de rios e valas, prevenindo obstruções, conscientizando a população sobre a educação ambiental. Além disso, vamos implementar um sistema de alerta precoce para situações de enchente, em conjunto com um plano de resposta rápida que inclui a mobilização de equipes de emergência para as áreas mais afetadas. Isso permitirá uma resposta mais eficiente em situações críticas, minimizando os danos e protegendo vidas.
De que forma o município pretende melhorar a segurança pública com ações que vão além da atuação da Guarda Municipal? Quais os seus planos para bairros com maior vulnerabilidade social, em que a atuação do tráfico de drogas é maior?
Contratar a consultoria do israelense diretor da empresa International Security & Defence Systems (ISDS), Omer Gleser, fazendo o monitoramento de Vila Velha através câmeras especiais, capazes de detectar metais (armas de fogo), fazer registros biométricos, acionar alarmes, reconhecer situações de risco e realizar a identificação de criminosos, seguindo assim o exemplo de Fortaleza, com sete mil câmeras com inteligência artificial. Gratificar o setores competentes por apreensão de armas de fogo, acessórios e munição, com valores que variam de R$ 600,00 (revólveres) a R$ 1.200,00 (fuzis).
Na área da Saúde, uma das principais queixas da população é conseguir consultas médicas com especialistas e realizar exames com agilidade. Se for eleito, quais os compromissos da sua gestão para garantir atendimento médico de qualidade aos moradores?
Ampliaremos o sistema de telemedicina, através de convênios com hospitais para reduzir filas e agilizar consultas e cirurgias. Expandiremos o modelo de policlínica para aumentar o atendimento especializado e implementaremos atendimento psiquiátrico público em parceria com os governos federal e estadual. Desburocratização do modelo de convênio médico municipal, criando o projeto Médico Amigo da Cidade, onde clínicas particulares estarão integradas ao SUS, disponibilizando agendamentos sociais. Tal integração dos sistemas de saúde garantirá atendimento mais eficiente e humanizado.
O Plano Nacional de Educação estabelece como uma de suas metas, que deve ser cumprida até 2026, que as gestões municipais devem oferecer educação em tempo integral em no mínimo 50% das escolas públicas e atender pelo menos 25% dos alunos da educação básica. No ensino fundamental de Vila Velha, apenas 6,8% dos estudantes dos anos iniciais e 18,4% dos anos finais, segundos dados do Censo Escolar, eram atendidos por essa modalidade de ensino em 2023. Quais os seus planos para atingir a meta?
Os dados apresentados deixam claro a ineficiência do sistema educacional brasileiro. Com o programa intersetorial Viva a Escola, faremos da Escola Municipal o polo das ações de desenvolvimento humano, em que suas instalações serão usadas no turno e no contraturno, de domingo a domingo, para servir de espaço para o desenvolvimento dos alunos, em termos cognitivos, socioemocionais e físicos, e de cultura, esporte, cooperação e solidariedade. Criaremos o Voucher Educação, para financiar bolsas de estudos em tempo integral em escolas da rede privada para ajudar a reduzir o déficit educacional.
Mesmo com a reforma previdenciária, Vila Velha tem déficit previdenciário milionário. Em 2023, o valor alcançou R$ 73 milhões. Qual será a estratégia adotada pela cidade para reduzir os aportes, que hoje tiram dinheiro de outras áreas da cidade?
Reduzir em 50% os cargos comissionados do município e os privilegiados desta casta. Vamos congelar o teto das despesas do município durante o nosso mandato até o pagamento desta dívida. Criaremos um polo industrial no município, com ênfase na indústria de alta tecnologia. Instituição de um programa de incremento e de incentivo à atividade tecnológica e empreendedora no município como forma de criar novas oportunidades de trabalho e renda, aumentando assim a receita do município.
Se você tivesse que destacar as cinco principais propostas do seu plano de governo, quais seriam elas?
1) “Big Brother Vila Velha”: Câmeras de vigilância de inteligência artificial israelense. 2) “Voucher-Educação”: Para financiar bolsas de estudos em tempo integral em escolas da rede privada para ajudar a reduzir o déficit educacional. 3) Saúde: Construção de um hospital público municipal na Região 5. 4) Transformação do CDP do Bairro da Glória (antiga Casa de Detenção) em um Centro Cultural com oficinas de música, literatura, pintura e artes cênicas. 5) Meio Ambiente: Implementação de um grande programa de reflorestamento com espécimes endêmicos do bioma Mata Atlântica.