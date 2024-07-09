Max Filho faz publicação na rede social para mostrar que não será candidato

“Em outros momentos da minha vida, num dia como este, eu teria me afastado para poder ser candidato nas eleições; não tendo me afastado, fico inelegível (...). Não serei candidato nem a prefeito, nem a vereador; ocupei esses dois cargos e muito me honra ter desempenhado funções tão nobres”, escreveu na legenda.

No texto, o ex-prefeito ainda acrescentou que participará apoiando candidatos em quem acredita. Em Vila Velha, o pré-candidato do PSDB é o aliado Maurício Gorza, que foi seu vice-prefeito e já assumiu o comando da sigla na cidade. Até o momento, o único apoio garantido é o do próprio PSDB, em federação com o Cidadania.