Max Filho faz publicação na rede social para mostrar que não será candidato

O ex-prefeito de Vila Velha Max Filho (PSDB) demonstrou definitivamente que não será candidato a retornar ao cargo em 2024. Em seu perfil no Instagram, o também servidor de carreira do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) afirmou que não pediu afastamento dentro do prazo exigido pela Justiça Eleitoral e, portanto, não há mais tempo hábil para disputar as próximas eleições.
“Em outros momentos da minha vida, num dia como este, eu teria me afastado para poder ser candidato nas eleições; não tendo me afastado, fico inelegível (...). Não serei candidato nem a prefeito, nem a vereador; ocupei esses dois cargos e muito me honra ter desempenhado funções tão nobres”, escreveu na legenda.
No texto, o ex-prefeito ainda acrescentou que participará apoiando candidatos em quem acredita. Em Vila Velha, o pré-candidato do PSDB é o aliado Maurício Gorza, que foi seu vice-prefeito e já assumiu o comando da sigla na cidade. Até o momento, o único apoio garantido é o do próprio PSDB, em federação com o Cidadania.