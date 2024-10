Ferraço promete concurso para mil professores 'de cara' e mergulhão em Cachoeiro

Eleito para comandar Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim pelos próximos quatro anos, deputado foi entrevistado pelo Gazeta Meio Dia nesta segunda-feira (14)

Entre as propostas que Ferraço elencou na entrevista está a melhoria do trânsito no município que, segundo ele, é o maior desafio. “O primeiro desafio é o trevo do IBC. Tenho que fazer um mergulhão de qualquer maneira e espero contar com a ajuda do governador e encontrar recursos, porque estou decidido a fazer essa obra. A outra é a ponte do valão Rubem Braga até o contorno que vai até o Frade e a Freira. Com isso, vou tirar 300 caminhões pesados da cidade que trafegam diariamente”, garantiu.