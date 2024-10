Eleições 2024

Eleito em Cachoeiro, Ferraço diz que primeiro ato será de 'economia total'

Prefeito eleito se reuniu com familiares e apoiadores políticos em cerimonial para comemorar a vitória no município do Sul capixaba

Theodorico Ferraço comemora vitória em cerimonial, em Cachoeiro de Itapemirim. (Beatriz Caliman )

Após ser eleito com 42,81% dos votos válidos para comandar a Prefeitura Cachoeiro de Itapemirim neste domingo (6), o deputado estadual Theodorico Ferraço (PP) disse que o momento, para ele e seu vice Júnior Côrrea (Novo), é de união em prol da cidade. Logo após o resultado das eleições, Ferraço se reuniu com familiares e apoiadores políticos em um cerimonial no bairro Aeroporto, na cidade, para comemorar a vitória. Ele afirmou que seu primeiro ato na administração do município será de "economia total".

O parlamentar voltará a governar a cidade, pela quinta vez, após duas décadas de sua última gestão. “Nós vamos fazer uma comissão para estudar e ver como se encontra o quadro, principalmente financeiro, para que possamos pisar com pé firme na nova administração. Esperamos que nesses dois meses que nos resta, a gente possa ter uma situação, na cabeça e no pensamento, de como vamos começar a administração. Posso garantir que o primeiro ato será de economia total”, afirmou Ferraço.

A disputa eleitoral no município teve Léo Camargo (PL), com 23,09% dos votos, como o segundo mais votado. Em seguida veio Diego Libardi (Republicanos), com 19,38%; Lorena Vasques (PSB), com 11,27%; e Casteglione (PT), com 3,64%. Ferraço afirmou que o momento da política terminou e que agora é hora de dar as mãos.

“É uma responsabilidade muito grande. O povo decidiu que nós seríamos prefeito e vice, então, essa volta significa que o amor por Cachoeiro vai ser cada vez maior, pois ganhamos de bons adversários. Essa vitória significa que queremos paz, amor, queremos união com todos. A política termina hoje, amanhã começa a ser discutido os problemas que o atual prefeito não conseguir resolver. Que a gente possa resolver, mas sempre com Deus no coração”, disse em seu primeiro discurso à imprensa.

Alvo de ataques de adversários, motivo pelo qual argumentou sua não participação no debate eleitoral da TV Gazeta, Ferraço afirmou que essas questões ficaram no passado. “Os aborrecimentos do passado, discussões, agressões para mim entram no zero. Agora, o convite é para que todos deem as mãos em favor de Cachoeiro de Itapemirim”, alegou o candidato eleito.

