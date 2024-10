Eleições 2024

Veja os vereadores mais votados em cada cidade da Grande Vitória

Três deles foram reeleitos para mais um mandato de quatro anos; dois são do PP, um é do PDT e outra, do PT

Câmara de Vereadores: campeão de votos foi eleito na Serra. (Reprodução/Freepik)

Finalizada a apuração dos votos em todo o Espírito Santo já é possível apontar os campeões de votos em cada cidade da Grande Vitória para assumir uma cadeira nas Câmaras de Vereadores. Três deles foram reeleitos para mais um mandato de quatro anos. Dois são do PP, um é do PDT e outra, do PT.

O candidato mais bem votado foi Saulinho da Academia (PDT), com 8.241 votos, na Serra, que é o maior colégio eleitoral do Espírito Santo. Em relação ao pleito anterior, o parlamentar, que era filiado ao Patriota, ampliou a preferência do eleitorado – em 2020, havia recebido 2.642 votos.

Em Vila Velha, o ex-deputado estadual Doutor Hércules (PP) foi o mais votado, com 7.275 votos, ocupando a segunda colocação entre os preferidos dos eleitores na Grande Vitória.

Única mulher na lista dos candidatos com o maior volume de votos, Karla Coser (PT) recebeu 7.256 votos na Capital. Ela também aumentou o número em relação aos último pleito, em que havia obtido 1.961.

Por fim, DR. Fernando Santório (PP) foi o candidato mais votado para a Câmara de Cariacica, com 5.360 votos.

Os mais bem votados

