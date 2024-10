Eleições 2024

Mais de 90% dos vereadores da Grande Vitória disputam a reeleição

Nas câmaras de Vitória e Vila Velha, apenas os atuais presidentes não tentam um novo mandato de quatro anos

Ao todo, 68 nomes de um total de 73 em Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica tentam novo mandato.

Mais de 90% dos vereadores que integram as câmaras municipais da Grande Vitória estão disputando a permanência no cargo nas Eleições 2024. Ao todo, 68 nomes de um total de 73 nas cidades de Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica brigam pela continuidade do mandato por mais quatro anos. Os dados analisados pela reportagem de A Gazeta foram consultados junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

No entanto, é importante destacar que nem todos os parlamentares que hoje tentam seguir no cargo foram originalmente eleitos no pleito municipal de 2020. Há casos de vereadores que assumiram o posto ao longo da legislatura iniciada em janeiro de 2021. Os vereadores de Vitória André Moreira (Psol) e Vinícius Simões (Cidadania), que neste ano tentam se reeleger, por exemplo, foram empossados no cargo em fevereiro do ano passado. Eles eram os suplentes de Camila Valadão (Psol) e Denninho Silva (União), respectivamente, que foram eleitos deputados estaduais em 2022.

Inclusive, no Legislativo cariaciquense 18 dos 19 vereadores que atualmente integram a Câmara são candidatos à reeleição. Em termos percentuais, o dado aponta que mais de 90% dos parlamentares pretendem seguir representando seu eleitorado na cidade.