Transcol e aquaviário terão tarifa gratuita no domingo de eleições

Os ônibus do sistema Transcol seguirão a tabela de horários de domingo, com frotas de reserva nos terminais. Já o Aquaviário funcionará das 8h às 16h15.

O primeiro turno das Eleições 2024 acontece no próximo domingo (6). Já o segundo turno, se houver nos municípios da Grande Vitória, ocorrerá no dia 27 de outubro – em ambos, o horário de votação é das 8h às 17h.