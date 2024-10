Eleições 2024: veja quem são os 21 vereadores eleitos em Vitória

Os vereadores eleitos neste domingo (6) vão integrar a Câmara de Vereadores da Capital a partir de 2025

Os eleitores de Vitória conheceram neste domingo (6) os novos representantes que vão integrar a Câmara da Capital a partir de 2025. Confira abaixo a relação de nomes, partidos e número de votos recebidos pelos candidatos a vereador eleitos. Entre os mais votados estão Karla Coser (PT) e Aylton Dadalto (Republicanos). Os dados são do Tribunal Superior Eleitoral.

Renovação

A Câmara de Vitória conta com mais seis vagas para vereador desde maio de 2023, passando de 15 para 21 pessoas ocupando as cadeiras legislativas. Apesar disso, cinco parlamentares municipais não conseguiram se reeleger. Ao todo, onze novos políticos vão ocupar a Câmara do município.