Vila Velha tem reeleição e definição em 1° turno após 20 anos

Vila Velha tem reeleição e definição em 1º turno após 20 anos

Desde 2004, o município canela-verde não reelegia um prefeito e também não definia um pleito em primeiro turno; Arnaldinho Borgo foi eleito com votação recorde, finalizando com 79,04% dos votos válidos

Após 20 anos sem reeleger um prefeito e sem definir um pleito em primeiro turno, Vila Velha viu os dois marcos serem atingidos neste domingo (6) por Arnaldinho Borgo (Podemos). Com 100% das urnas apuradas na cidade canela-verde, o atual mandatário foi eleito com votação recorde, finalizando o pleito com 79,04% dos votos válidos, algo inédito no município.