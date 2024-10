Eleições 2024

Arnaldinho bate recorde e é prefeito mais votado de Vila Velha em 52 anos

Mandatário canela-verde foi reeleito com 79,04% dos votos válidos, o maior percentual desde de 1972, quando Solon Borges Marques se elegeu com 70,5% da preferência do eleitorado

2 min de leitura min de leitura

Arnaldinho Borgo (Podemos) foi reeleito com 79,04% dos votos válidos em Vila Velha. (Ricardo Medeiros)

Ao se reeleger com 79,04% dos votos válidos neste domingo (6), Arnaldinho Borgo (Podemos) quebrou um novo recorde em Vila Velha: ele se tornou o prefeito eleito com o maior percentual de votos válidos da cidade canela-verde, pelo menos nos últimos 52 anos.

A Gazeta buscou, nos dados públicos da Justiça Eleitoral, os recordes anteriores. O maior percentual encontrado foi o do material mais antigo acessível, de 1972, quando Solon Borges Marques se elegeu com 70,5% dos votos válidos em Vila Velha. Ele administrou o município entre 1973 e 1977. Essa eleição, porém, ocorreu sob a égide do regime ditatorial, com apenas dois partidos políticos autorizados a funcionar. Ele era filiado à Arena, a legenda de sustentação do governo militar. Antes de comandar Vila Velha, o advogado ainda foi prefeito de Vitória entre 1963 e 1966.

Com o resultado, Arnaldinho também se tornou o prefeito eleito em primeiro turno com a maior votação em Vila Velha desde o fim da ditadura militar, em 1985. O recorde anterior era de Max Filho, que foi prefeito da cidade canela-verde por três mandatos. Ele foi eleito pela primeira vez em 2000, também no primeiro turno, então filiado ao PTB, com 67,6% dos votos.

Quando foi eleito para o primeiro mandato, em 2020, Arnaldinho já havia superado esse percentual, recebendo 69,03% dos votos, mas isso ocorreu apenas no segundo turno. Na ocasião, ele derrotou o mesmo Max Filho (PSDB), que tentava a reeleição para um quarto exercício.

Promessa de cumprir 100% do Plano de Governo

Ao falar com a imprensa após a confirmação de sua reeleição em primeiro turno, Arnaldinho Borgo afirmou que cumpriu 95% de seu plano de governo no atual mandato e que pretende completar 100% até o final deste ano. Ele listou diversas obras que pretende entregar ou iniciar ainda em 2024, como o início da obra da pavimentação do Parque Linear de Nova Ponta da Fruta até Interlagos, com oito quilômetros; a inauguração da Ponte da Madalena; diversas praças; quatro unidades básicas de saúde e seis campos de futebol.

“Quero agradecer a todos e dizer que ainda faremos muito, até por você que não votou em nós. Não excluímos ninguém, quem é gestor tem que fazer por todos”, disse Arnaldinho.

Tendo como segundo colocado um candidato bolsonarista, Coronel Ramalho (PL), o prefeito reeleito criticou a polarização da campanha. “Fiz uma campanha limpa, sem atacar ninguém, sem falar mentiras, pautada em propostas e projetos estruturantes que mudam a vida das pessoas. Não essa briga de direita e esquerda, que só leva ao extremismo”, finalizou.

Arnaldinho bate recorde e é prefeito mais votado de Vila Velha em 52 anos

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta