Weverson e Muribeca disputam segundo turno na Serra

Corrida eleitoral no município é a única na Grande Vitória que será decidida em segunda votação

O segundo turno das eleições municipais na Serra terá Weverson Meireles (PDT), ex-secretário de Estado do Turismo, e o deputado estadual Pablo Muribeca (Republicanos) brigando pelo voto do eleitorado para saber quem vai comandar a cidade pelos próximos quatro anos.

O fato de Weverson ter liderado a votação na Serra não faz com que ele seja eleito. Para uma vitória ainda no primeiro turno, o ex-secretário precisaria ter maioria absoluta frente ao segundo candidato mais bem votado. Ou seja, 50% dos votos válidos +1. Esse é o cálculo feito pelas regras eleitorais vigentes.

Ainda no detalhamento dos votos apurados, Audifax Barcelos ficou em terceiro lugar com 23,96% dos votos válidos. Na sequência vêm Igor Elson, com 7,66%; Professor Roberto Carlos, com 3,07%; Wylson Zon, com 0,38%; e Antonio Bungenstab, com 0,07%.