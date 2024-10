Renzo Vasconcelos desbanca Guerino e é eleito prefeito de Colatina

O ex-deputado estadual do PSD obteve 26.743 votos e assume a prefeitura da cidade a partir do dia 1º de janeiro de 2025

O ex-deputado estadual Renzo Vasconcelos (PSD) recebeu 26.743 votos, o equivalente a 39,82% do eleitorado, e vai ser o próximo prefeito de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Antigo aliado do atual gestor, Guerino Balestrassi (MDB), ele ganhou do emedebista, que tentava a reeleição e recebeu o apoio de 24.552 mil eleitores (36,56%).