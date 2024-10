Eleições 2024

Derrotado no 1° turno, Ramalho agradece votos e exalta vereadores eleitos do PL

Candidato à Prefeitura de Vila Velha recebeu 17,20% dos votos e ficou em segundo lugar no pleito, atrás do atual prefeito da cidade Arnaldinho Borgo

Coronel Alexandre Ramalho, candidato à Prefeitura de Vila Velha, terminou com a segunda melhor votação. (Ricardo Medeiros)

Breno Coelho Repórter / [email protected]

Com 100% das urnas apuradas, Vila Velha já sabe quem será o prefeito do município pelos próximos quatro anos. O atual chefe do Executivo da cidade, Arnaldinho Borgo (Podemos), foi reeleito no primeiro turno ao conquistar 79,04% dos votos. Em segundo lugar, ficou Coronel Ramalho (PL), com 17,20% dos votos.

O candidato derrotado agradeceu os mais de 42 mil votos que recebeu. Segundo ele, "embora não tenhamos alcançado o segundo turno, cada voto simboliza a esperança e o desejo de um futuro melhor para nossa cidade".

O candidato afirmou, ainda, que a população de Vila Velha deseja discutir e fiscalizar os atos da atual administração e que nem tudo está como gostariam na cidade, que possui aspectos a serem melhorados, segundo o liberal.

Ramalho encerrou sua manifestação celebrando os três vereadores eleitos pelo seu partido, o PL, o que corresponde a cerca de 10% da composição da Câmara Municipal de Vila Velha. Para ele, os representantes do partido se comprometem a fiscalizar as ações do executivo e defender os interesses da população.

Confira a nota na íntegra abaixo

Quero expressar minha sincera gratidão aos mais de 42 mil cidadãos de Vila Velha que acreditaram em nossas propostas e depositaram nas urnas seu voto de confiança. Embora não tenhamos alcançado o segundo turno, cada voto simboliza a esperança e o desejo de um futuro melhor para nossa cidade.

A campanha foi repleta de encontros emocionantes, onde tive a oportunidade de ouvir e sentir de perto as necessidades e anseios da nossa população. Agradeço a cada um de vocês que caminhou ao meu lado, que acreditou na mudança e se dedicou a esse projeto com tanto carinho.

Entretanto, é importante reconhecer que nem tudo está como gostaríamos em nossa cidade. A população deseja discutir mais e quer fiscalização dos atos da administração e as respostas que ainda não foram dadas, e está claro que muitos aspectos precisam ser aprimorados.

Continuamos firmes na luta por uma Vila Velha mais segura, mais justa e com oportunidades para todos. Este é apenas o começo, e conto com o apoio de vocês para seguirmos em busca do melhor para nossa cidade. Minha gratidão se estende igualmente a todos os colaboradores que nos ajudaram a levar nossa proposta adiante e a todos os eleitores que acreditaram em nosso projeto. Juntos, desejamos dias melhores para Vila Velha.

Além de expressar minha gratidão pelos mais de 42 mil votos de confiança, temos uma conquista significativa para celebrar: elegemos três novos vereadores, o que corresponde a 10% da composição da Câmara Municipal de Vila Velha. Esses representantes comprometer-se-ão com seriedade a cumprir o verdadeiro papel do vereador, que é fiscalizar as ações do poder executivo e defender os interesses da nossa população.

