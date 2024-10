Eleições 2024

Wanderson Bueno é reeleito prefeito de Viana

Durante campanha eleitoral, prefeito do Podemos teve apoio do governador do Estado, Renato Casagrande (PSB)

O atual prefeito de Viana, Wanderson Bueno (Podemos), recebeu 92,49% dos votos válidos com 100% das urnas apuradas na noite deste domingo (6) e foi reeleito para mais quatro anos à frente do Executivo municipal ao receber 37.587 votos. A chapa vencedora foi a mesma que se elegeu em 2020, tendo Fábio Dias como vice-prefeito.

Na cidade, além de Bueno, também eram candidatos o ex-secretário de Estado de Meio Ambiente Fabrício Machado (PV) e a advogada Luzinete Deolindo (DC), que tiveram 5,22% (2.123) e 2,28% (928) dos votos válidos no município, respectivamente.

Wanderson foi eleito para seu primeiro mandato em 2020, tendo como principal cabo eleitoral Gilson Daniel, ex-prefeito da cidade. Gilson foi eleito deputado federal em 2022 e atualmente preside o Podemos no Espírito Santo.

Já no pleito deste ano, sua candidatura contou com apoio declarado do governador do Estado, Renato Casagrande (PSB), de quem é aliado. Faziam parte da coligação que elegeu o prefeito para seu mandato os partidos: PSB, PP, MDB, Republicanos e PRD.

