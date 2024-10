Dores do Rio Preto é a primeira cidade a encerrar a apuração de votos no ES

Após o fato, a Polícia Civil disse que a Corregedoria da corporação abriu o procedimento de Investigação Sumária (IS) para apurar o que chamou de "possíveis irregularidades cometidas pelo servidor", e destacou que a investigação ocorre tanto no âmbito administrativo quanto no criminal.

Sobre a transferência, a corporação voltou a dizer, na nota, o que consta na publicação no Diário Oficial, destacando que "visa uma melhor alocação do efetivo policial", e informou que aguarda a decisão da Justiça sobre a possível suspensão das funções do delegado.

Em relação ao caso de agressão envolvendo o delegado, a Polícia Civil disse que a investigação segue em andamento, com oitivas, diligências e produção de provas técnicas. "Caso seja confirmada a violação de normas, a conclusão da IS poderá resultar na abertura de um Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), para responsabilização no âmbito disciplinar. Paralelamente, um Inquérito Policial (IP) está em curso para apuração na esfera criminal", finalizou.

A reportagem de A Gazeta apurou que a Corregedoria-Geral da Polícia Civil recebeu a notícia dos fatos envolvendo o delegado no final do expediente do dia 13 de setembro, e o Inquérito Policial Correcional foi instaurado no dia 16 do mesmo mês, pela Divisão de Crimes Funcionais (DCF) da corporação, para apurar os delitos em tese indicados, de abuso de autoridade, ameaça, constrangimento ilegal, difamação, fraude processual, injúria, e lesão corporal.