Prefeito de Santa Maria de Jetibá ganha com diferença de 63 votos

Ronan Fisioterapeuta (PL) foi eleito sem nunca ter concorrido para cargo político antes, ao contrário do adversário que tenta sem sucesso desde 2016

O município de Santa Maria de Jetibá encarou uma eleição acirrada neste domingo (6). De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a cidade teve um total de 24.042 votos válidos, mas a diferença entre o prefeito eleito e o segundo colocado na corrida eleitoral foi de 63 votos. O candidato do PL, Ronan Fisioterapeuta, foi eleito com 37,74% dos votos. Seu concorrente, Hans Dettmann (Republicanos) ficou em segundo com 37,48%.